«Interesse in Europa per l’ET nell’Isola» 

La miniera dismessa di Sos Enattos in Sardegna «è il luogo migliore per ospitare l’Einstein Telescope: lo abbiamo detto in tutte le riunioni con i miei omologhi e mi sembra che sia stato recepito con molto interesse da parte dei nostri interlocutori». Lo ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini incontrando la stampa al termine del Consiglio Competitività a Bruxelles e degli incontri bilaterali con Francia e Spagna, e trilaterale oggi con Belgio e Olanda. «Insisteremo su questi temi – ha aggiunto Bernini – perché i punti sfidanti per questo Governo sono le nuove tecnologie, il supercalcolo, l'intelligenza artificiale e sicuramente le grandi infrastrutture di ricerca che consentiranno non solo di rendere l'Italia la più tecnologica, più evoluta, più innovativa, ma anche di fare ritornare i cervelli, i ricercatori che si sono trasferiti all'estero».

L'Einstein Telescope, ha ricordato Bernini, il telescopio di terza generazione che capterà in maniera sensibilissima e innovativa le onde gravitazionali, potrà «produrre effetti non solamente sulla scienza, sulla ricerca di base, ma anche sull'impresa, perché avrà delle ricadute immediate sui materiali avanzati e sulle tecnologie mediche di diagnosi e di cura. E soprattutto avrà un grande impatto sulla regione dove noi vogliamo posizionare questa infrastruttura».

