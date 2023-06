InterCup, il Santa Tecla batte Norbello e fa festa 

Un’altra Coppa Europea di tennistavolo ha preso la strada della Sardegna, fermandosi a Nulvi. L’InterCup di tennistavolo maschile è stata una questione tutta sarda, con la finale Norbello-Santa Tecla Nulvi, disputata a Norbello e vinta dalla squadra dell’Anglona per 4-2. Un risultato inatteso e clamoroso. Nulvi ha appena vinto il campionato di B1, conquistando la promozione in A2, Norbello ha disputato la semifinale scudetto. Per la squadra del presidente Francesco Zentile era il battesimo europeo, vinta la prima partita in casa, alla prima esperienza oltralpe ha vinto in Austria 4-1 a Linz.

Finale tra due squadre rimaneggiate. Kuznetsov parte con una vittoria sul veterano Bosu, Norbello sorpassa con Mokropolov su Levati, e Cappuccio su Vassilev. Il doppio di Santa Tecla regala la prima sorpresa con la rimonta di Vassilev e Kuznetsov, Levati va sul 3-2, infine il capolavoro di Kuznetsov. L’ex Norbello è sotto di due set con Cappuccio, ma rimonta, vince e firma il trionfo europeo di Nulvi.

