Intercultura,  l’ora dei saluti 

Intercultura saluta le tre ragazze straniere che hanno scelto la Sardegna e il Medio Campidano come meta del loro viaggio, iniziato il 9 settembre scorso. Tugi, Ana Vera e Cerem, rispettivamente originarie della Mongolia, dell’Argentina e della Turchia sono state le protagoniste della festa di arrivederci che si è tenuta sabato sera a Samassi. «Un buon rientro a casa alle ragazze – così la responsabile Melania Montis –, sono certa che sapranno fare tesoro di questa esperienza nel nostro territorio: tra i più poveri ma con un altissimo tasso di ospitalità». La serata è stata anche un’occasione di incontro per i giovani che sognano di intraprendere un percorso di studio all’estero. «Intercultura – spiega la responsabile Federica Liscia – offre la possibilità a tutti, anche a chi non potrebbe permetterselo, di fare un’esperienza di studio scegliendo tra più di sessanta paesi». ( f. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA