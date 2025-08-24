Intercultura, la finestra sul mondo 

Il 2025 è un anno importante per l’associazione Intercultura, che a Guspini celebra i 70 anni con un campo estivo internazionale. La sede cittadina, attiva da 23 anni in tutto il territorio del Medio Campidano, dà il via ai festeggiamenti con un’iniziativa di condivisione: 13 giovani studentesse e 4 studenti provenienti da Giappone (3), Honduras (1), Cile (2), Perù (2), Costa Rica (2), Brasile (5), Guatemala (2) saranno ospiti delle famiglie di Guspini, San Gavino, Pabillonis, Samassi e Villacidro, per vivere un’esperienza interculturale fatta di laboratori, momenti di confronto e attività a contatto con il territorio.

Le manifestazioni

Da oggi fino al 3 settembre, l’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione InCoro di Guspini - ideatrice del festival della letteratura per l’infanzia Bimbi a Bordo (Bab) - rappresenta un’occasione di incontro e crescita per tutta la comunità. Inoltre, i ragazzi saranno presenti al festival dal 29 al 31 agosto. «Accoglierli nelle nostre case è un privilegio. È un’esperienza che arricchisce, non solo loro, ma anche noi adulti e i nostri figli, che imparano ad aprirsi al mondo», afferma Alessandra Piredda, volontaria di Intercultura e mamma ospitante. «I ragazzi sono in Italia già da gennaio e torneranno nei loro Paesi a novembre», specifica Piredda. Per le strade della cittadina, e non solo, sarà facile respirare aria di internazionalità con le varie attività che i giovani andranno ad affrontare. Ma non è tutto, durante il Festival Bab, gli studenti internazionali parteciperanno attivamente come volontari nel loro banchetto (dove saranno date tutte le informazioni per diventare uno studente Intercultura), dando così un tocco ancora più globale alla manifestazione. Infine, nove racconti, scritti da loro sui paesi d’origine, sono pubblicati in un piccolo libretto che sarà presentato durante la manifestazione. «Questo campo estivo è la dimostrazione di quanto i giovani possano essere protagonisti del cambiamento», aggiunge Giacomo Serra, volontario ventenne e tra i principali organizzatori dell’iniziativa. «Con Intercultura ho scoperto che il volontariato può unire le persone oltre ogni confine. Non serve andare lontano per costruire ponti: a volte basta iniziare dal proprio paese». L’esperienza di scambio culturale e dialogo tra giovani di tutto il mondo nel Medio Campidano è vista come un’opportunità: «Si valorizzano le differenze, si creano legami e si aprono nuovi orizzonti proprio in un’area come la nostra, dove denatalità e spopolamento pongono sfide importanti allo sviluppo culturale ed economico», sottolinea Piredda.

Il territorio

Questo campo estivo si inserisce in un lungo percorso intrapreso dalla sede Intercultura di Guspini in questi anni: «Abbiamo consolidato rapporti con scuole, famiglie e associazioni locali e promosso una cultura del dialogo, dell’accoglienza e della cittadinanza globale», conclude Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA