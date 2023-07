Intercultura, la festa  di saluto dei ragazzi 

Il gruppo di volontari, le famiglie ospitanti e i ragazzi stranieri Intecultura stanno preparando per domani una grande festa per salutare la fine di questa esperienza. La serata si terrà nell’ex-Mulino Cadoni a partire dalle 18,30 e si parlerà anche di come partecipare al progetto di scambi di studio internazionali.

«Quest'anno ci è stata conferita l’eccellenza dal consiglio di amministrazione centrale di Intercultura, che ci ha riconosciuto il merito e la capacità di consolidare la presenza del progetto nel territorio collaborando con scuole, studenti, famiglie e volontari: siamo felici ed emozionati. Nella nostra famiglia abbiamo ospitato Abena, una ragazza ghanese e sono tante le persone che si stanno avvicinando al progetto. L'accoglienza Intercultura è arcobaleno», racconta Alessandra Piredda, presidente del centro locale di Guspini-Medio Campidano.

Sono diverse le famiglie villacidresi che hanno ospitato i ragazzi Intercultura per un anno scolastico. Come Laura Lilliu, che ha accolto Aanshu, una ragazza indiana: «Questa esperienza ci ha messi a confronto con gli adolescenti, ci ha arricchiti ed è stata così positiva che abbiamo deciso di ospitare un ragazzo o una ragazza Intercultura anche il prossimo settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA