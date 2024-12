Intercontinentale, l’assalto di Zara 

Calangianus. «Sono molto concentrato e allo stesso tempo non vedo l’ora di salire sul ring. So di dover affrontare un valido avversario, ma mi sono preparato bene e spero di dimostrarlo sul quadrato»: Cristian Zara è pronto ad andare all’assalto del titolo Intercontinentale dei supermosca, rimasto vacante. Il suo avversario sarà Mohammed Obbadi, che nell’ambiente chiamano più brevemente “Moha”, marocchino di origini, che vive a Cascina, e fa parte dell’Accademia Pugilistica Fiorentina. Ieri, entrambi hanno fatto segnare lo stesso peso: 52,150 kg.

Il match riporta il pugilato di livello a Calangianus. Organizzata dalla Promo Boxe, in collaborazione con Comune e palestra Aurora, la riunione che si svolgerà dalle 18.30 nei locali dell’Expo, ha come combattimento principale quello del pugile sassarese Cristian Zara, ben noto al pubblico di casa, che lo scorso anno si aggiudicò qui l’Europeo Silver dei Gallo con Perez e ad aprile battè sempre in Gallura Sanchez. L’arbitro sarà Giovanni Poggi.

Due gli match dei professionisti (saltato per infortunio Decherchi-Sapone), in sei riprese: Andrea Aroni-Orlando de Jesus Estrada (supermedi) e Nicola Mancosu-Jeison Cervantes (pesi piuma).

Ieri i preliminari, alla presenza del sindaco Fabio Albieri e degli organizzatori, il presidente della Promo Boxe Mario Loreni e la presidentessa della Pugilistica Aurora, Maria Grazia Pasella. I due pugili sono apparsi emozionati e con la mente già rivolta all’importante incontro di oggi, che dovrebbe iniziare attorno alle 22. Uno verso l’altro hanno espresso sentimenti di reciproca stima e hanno augurato agli altri attori della serata un caloroso in bocca al lupo.

RIPRODUZIONE RISERVATA