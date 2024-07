Intercettazioni, stop di FdI: «Riforma non in programma» 

Nonostante gli entusiasmi accesi dall’ok definitivo all’abolizione dell'abuso di ufficio, le intercettazioni fanno riemergere le frizioni nella maggioranza . Se Forza Italia, per voce del senatore Pierantonio Zanettin, pronostica entro l’anno una riforma complessiva del settore, il sottosegretario e responsabile Giustizia di FdI, Andrea Delmastro, frena: «Da parte del governo non c’è a breve una riforma delle intercettazioni in programma». Il limite alla proroga delle intercettazioni? «Bisogna evitare stanche proroghe e chiedere motivazioni sempre più rafforzate», ma «sul mettere un tetto secco la discussione è ancora aperta».

