Inter vs. Napoli, sarà testa a testa 

Insieme, appassionatamente, per un'inedita volata scudetto. La prodezza balistica nel recupero di Orsolini, possente attaccante finora sottostimato, rilancia le ambizioni Champions del Bologna, ma soprattutto frena la corsa dell'Inter, agguantato dal Napoli. La rincorsa è compiuta e ora cambia tutta la prospettiva, non escluso l'epilogo di uno spareggio (che il ct azzurro Spalletti di certo non si augura, in vista della sfida di Oslo alla Norvegia il 6 giugno). Ma la Serie A lascia in sospeso gli ultimi responsi della 33ª giornata associandosi al lutto per la morte di Papa Francesco: le quattro partite residue saranno recuperate domani.

A cinque turni dalla fine il calendario sorride ad Antonio Conte, che deve misurarsi con avversarie tranquille o di poco spessore, mentre Inzaghi comincia a masticare amaro perché dovrà affrontare anche le due romane, in corsa per l'Europa, oltre ai due severi impegni di Coppa Italia – domani con il Milan in un derby infuocato – e Champions, con la doppia sfida di semifinale con la macchina da gol blaugrana. Con l'aggravante di una difficoltà crescente a venire a capo degli avversari in trasferta. Per i partenopei l'ostacolo maggiore, oltre all'ansia di giocarsi lo scudetto con una rosa di certo inferiore a quella nerazzurra, è la freddezza di rapporti tra Conte e De Laurentiis dopo il giudizio critico del tecnico «sulle cose che non funzionano».

Lo spareggio

Visto l'esiguo numero di gare che restano c'è ora di nuovo la possibilità di uno spareggio per il titolo, a 61 anni da quello di Roma che vide trionfare il Bologna di Bernardini sull'Inter di Herrera. Di arrivi in volata, invece, ce ne sono stati stati, anche se si sono diradati negli ultimi anni, che hanno visto il dominio di squadre che si staccano e si aggiudicano il titolo in anticipo, salvo il torneo 2021-22 con la volata tra Milan e Inter. A decidere fu un errore del portiere Radu, che spianò la vittoria del Bologna. Rimane sospesa anche la volata Champions: la vittoria dell'Atalanta blinda il terzo posto e provoca l'addio alle residue speranze del Milan di agganciarsi al treno europeo. Il Bologna arpiona nuovamente il quarto posto ma può essere superato dalla Juve dopo il recupero della gara col Parma. Le due romane sembrano relegate a battersi per l'Europa League. La Roma, al 17° risultato utile di fila dopo il risicato successo sul Verona, può essere nuovamente scavalcata dalla Lazio, se vincerà contro il Genoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA