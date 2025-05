Inter verso Monaco, sale la febbre da Champions 

Due giorni di attesa, due giorni di sentimenti, speranze e notti in bianco: l'Inter si prepara alla finale di Monaco di Baviera con la disponibilità di tutta la rosa e il calore dei tifosi pronti a partire per sostenere i nerazzurri. Ma il futuro è già iniziato con il primo grande colpo di mercato: accordo raggiunto infatti per Luis Henrique, l'esterno brasiliano classe 2001, provenienza Marsiglia. Per lui manca solo l'ufficialità ma dovrebbe fare in tempo a raggiungere la sua nuova squadra già per il Mondiale per Club.

Il guanto di sfida

L'atmosfera è elettrica, sale la febbre da Champions, la finale di Monaco tiene banco, sfugge a ogni pronostico e mette di fronte due squadre forti per una partita davvero affascinante e imprevedibile. Perfido e ironico Mourinho che vuole restare l'unico a firmare il Triplete in casa nerazzurra ma naturalmente tifa Inter, riconoscendo comunque l'incredibile lavoro di Luis Enrique al Paris Saint Germain. Benjamin Pavard ha fiducia e pensa che la sua squadra sia pronta a fare qualcosa di straordinario. «Non siamo una squadra di stelle, ma», dice all'Equipe, «sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme. È chiaro che soffrire non ci piace, ma finché i risultati arrivano... Se c'è da abbassarsi e difendere, sappiamo farlo. Sappiamo pressare alto, ma anche stare bassi. Non partiamo già adattandoci ma, se vediamo che non riusciamo a recuperare palla alta, allora ci sistemiamo in un blocco medio. La cosa più importante è non prendere gol».

Davide Frattesi è ancora frastornato dopo Barcellona e il gol partita che ha portato l'Inter in finale. Ancora non dorme bene la notte, confessa di aver sognato questa finale e ai canali Uefa dice: «Abbiamo dimostrato che quando ci impegniamo, possiamo tenere testa a chiunque». Grande calcio ma anche tifoserie a confronto, da una parte Milano, dall'altra Parigi. Per molti supporters resta l'amarezza di non aver avuto maggiori disponibilità di biglietti. Per chi resta a casa, c'è la possibilità di vedere la partita dal maxischermo installato a San Siro, mentre i parigini potranno andare al Parco dei Principi. Alcune stime ipotizzano che almeno ventimila tifosi nerazzurri senza biglietto si recheranno comunque a Monaco di Baviera.

