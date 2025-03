Inter, una vittoria da brividi 

Roma. L’Inter avanza sicura di sé verso lo scudetto bis superando con un po’ di supponenza finale una squadra quadrata come l’Udinese. Un uno-due micidiale nella prima mezz’ora spiana la strada del successo grazie agli assist di Dimarco e ai gol dei titolari di supporto Arnautovic e Frattesi. Poi è solo distribuzione delle forze in vista delle sfide di Coppa col Milan e il Bayern, ma il finale presenta molti rischi. Solet trova un gran gol dalla distanza e Lucca e ancora Solet vanno vicini al pari. Inzaghi perde le staffe e viene espulso con grande nervosismo finale. Ma i tre punti non sfuggono ai nerazzurri.

Champions

Dopo il ko dell’Atalanta, diventa effervescente e ancora più inclusiva la corsa Champions. Un gol di rapina del sempre più convincente Kean lancia la Fiorentina e risucchia l’Atalanta, costretta ad abbandonare i sogni scudetto. Ora anche il terzo posto diventa contendibile: alle spalle dei bergamaschi, per la prima volta dopo due anni con zero tiri all’attivo, incombe a -2 il diesel Bologna (5 vittorie di fila), a -3 c’è la Juve che sembra rinvigorita dall’approdo di Tudor (con una magia di Yildiz battuto il Genoa e archiviato la modesta gestione di Thiago Motta). Se queste tre squadre sono le favorite per acciuffare il terzo e il quarto posto, non possono però stare tranquille, a otto giornate dalla fine con una raffica di scontri diretti in programma. A -4 potrebbe trovarsi stasera la Lazio se batterà il Torino. Intanto a - 6 sale la Roma di Ranieri, al settimo successo di fila (di cui sei di “corto muso”) mentre a -7, oltre alla Lazio, c’è la Fiorentina. In zona retrocessione, molto compromessa la situazione del Venezia mentre per evitare il terzultimo posto battagliano Empoli, Lecce e Parma, che ha la possibilità di avanzare oggi nel posticipo col Verona.

La festa

Grande festa al Meazza per l’Inter che pensa di avere chiuso troppo presto la pratica Udinese grazie a una superiorità manifesta, con Inzaghi che dà spazio alla sua ampia rosa titolata. Mikhtaryan danza in avanti e Frattesi colpisce un palo all’inizio. Poi Dimarco dispensa i suoi preziosi assist mandando in gol prima Arnautovic e poi Frattesi. L’Inter si diverte, ma l’Udinese alla distanza capisce che i campioni provano a risparmiare energie: gran gol del difensore Solet, poi Lucca e ancora Solet sfiorano un clamoroso pari. Ci pensa Sommer a salvare un risultato prezioso sulla strada dello scudetto. A Firenze, una gara delicata ed equilibrata cambia verso, al tramonto del primo tempo, per un clamoroso errore di Hien che a centrocampo si fa soffiare il pallone da Kean. L’azzurro avanza sicuro e veloce e trova un diagonale che non dà scampo a Carnesecchi. Così la Fiorentina prende le misure di un’Atalanta ancora sotto choc per il ko con l’Inter e nella ripresa merita i tre punti assaltando la porta avversaria, con una doppia occasione di Ranieri che Carnesecchi vanifica splendidamente. Palladino ha ricostruito una Fiorentina appannata, che sembra pronta per avvicinare la Champions e, magari, vincere al terzo tentativo di fila la Conference. Male l’Atalanta, con troppi giocatori infortunati e fuori condizione. Ma Gasperini è tranquillo: con cinque gare in casa nelle ultime otto potrà ripartire.

