Inter, una marcia trionfale 

INTER 4

ATALANTA 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian (1' st Dumfries), Barella, Asllani, Mkhitaryan (17' st Frattesi, 28' st Klaassen), Dimarco (23' st Carlos Augusto); Arnautovic, Lautaro (23' st Sanchez). In panchina Di Gennaro, Audero, Buchanan, Bisseck, Akinsanmiro, Sarr, Stankovic. All. S. Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini (12' st Hien), Djimsiti, Kolasinac (12' st Bakker); Hate- boer, Ederson, Pasalic, Zappa- costa; Miranchuk (12' st Look- man), Koopmeiners (12' st Adopo); De Ketelaere (31' st Toure). In panchina Musso, Vismara, Toloi, Holm, Palomino, De Roon, Rug- geri, Scamacca. All. Gasperini.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 26' Darmian, 46' Lautaro Martinez; nel st 9' Dimarco, 27' Frattesi.

Milano. L'Inter vola verso lo scudetto. Nemmeno l'Atalanta riesce a fermare la cavalcata degli uomini di Simone Inzaghi: a San Siro nel recupero della ventunesima giornata finisce 4-0, grazie alle reti di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi. Quattro gol per tre punti che permettono all'Inter di volare a +12 in classifica sulla Juventus, quando mancano dodici giornate alla fine: alla matematica certezza della seconda stella mancano 25 punti per i nerazzurri, ma probabilmente ne serviranno meno.

Numeri da paura

Una macchina da guerra, quella creata da Inzaghi: i numeri descrivono appena come l'Inter stia ammazzando il campionato. Undici vittorie di fila in avvio di 2024, quarta con quattro gol segnati in Serie A (67 gol segnati in totale, primato tra i top tornei d'Europa, ma anche 17° clean sheet), con una differenza reti record di +55, oltre ad aver conquistato 69 punti in 26 giornate, mai così tanti nella storia interista dopo 26 turni. Un dominio totale, quello di Lautaro (24° gol in campionato, inseguendo il record di 36 di Higuain e Immobile) e compagni. E dire che i bergamaschi di Gasperini erano andati in vantaggio con De Ketelaere: il Var ha annullato il gol per un tocco di mano dello stesso Miranchuk impercettibile come quello che ha dato il rigore del 3-0. Dopo il gol annullato a Barella (offside), Darmian ha dato il via alla goleada, proseguita con una prodezza di Lautaro. Il “Toro” nella ripresa ha fallito il discusso rigore, ma Dimarco ha ribadito in gol. Poi è entrato Frattesi, ha segnato il quarto di testa e si è infortunato nell’esultanza. Ma ieri niente poteva rovinare ul trionfo all’Inter.

