Il posticipo.
05 gennaio 2026 alle 00:04

Inter, una “manita” di vittorie 

Cinque successi di fila grazie alla premiata ditta Zielinski, Lautaro, Thuram 

Inter 3

Bologna 1

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (75’ Carlos Augusto s.v); Luis Henrique 6, Barella 6 (67’ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5 (67’ Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6.5; Thuram 7 (83’ Lavelli s.v), Lautaro 7.5 (75’ Esposito sv). In panchina: J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Cocchi, Cinquegrano. Allenatore Chivu 7.5.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia 7; Holm 5.5 (68’ Zortea 5.5), Heggem 6, Lucumì 5 (46’ Vitik 5.5), Lykogiannis 6; Ferguson 6, Moro 5.5 (46’ Pobega 5.5); Cambiaghi 5.5 (68’ Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (79’ Freuler s.v), Rowe 5; Castro 6.5. In panchina: Pessina, Franceschelli, Casale, Immobile, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian. Allenatore Italiano 5.5.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 39’ Zielinski; nel st 3’ Lautaro, 29’ Thuram, 38’ Castro.

Note : ammoniti Calhanoglu, Bastoni, Barella, Vitik, Rowe e Lykogiannis. Angoli: 7-1 per l’Inter. Recupero: 2’ e 4’.

Milano. L’Inter si riprende di forza la vetta della classifica schiantando il Bologna con la quinta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri dominano contro gli uomini di Italiano (che proseguono nella striscia senza successi in Serie A dallo scorso 22 novembre), riportandosi davanti a Milan e Napoli con un netto 3-1 firmato da Zielinski, Lautaro e Thuram, con Castro che nel finale ha reso meno amara la serata rossoblu.

Sulla spinta dei quasi 75mila di San Siro, l’Inter parte subito spingendo il piede sull'acceleratore. In avvio Lautaro prima fa tremare il Meazza rimanendo a terra dopo un contrasto a metà campo per un colpo alla mano, poi sfiora il vantaggio. L’Inter non sfrutta un clamoroso regalo di Lucumì, che lancia Lautaro da solo verso la porta: il passaggio per Thuram, però, è troppo corto con Heggem che salva in scivolata. Il Bologna reagisce e sfiora il vantaggio con Odgaard, che di testa va a pochi centimetri dal gol. Ma sono i nerazzurri che, meritatamente, sbloccano il risultato: Thuram di tacco lancia Lautaro, assist per Zielinski che con il mancino dal limite batte Ravaglia e porta avanti la squadra di Chivu. I padroni di casa non si fermano, con Lautaro che sfiora il raddoppio.

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo e cioè con Ravaglia decisivo: il portiere del Bologna salva su un mancino di Dimarco. Sul corner che ne segue, però, non può nulla su un colpo di testa di Lautaro che trova il raddoppio. E poco dopo Akanji sfiora il 3-0. Ma la clamorosa occasione per la terza rete arriva poco dopo, quando Lautaro a porta sguarnita su assist di Thuram calcia clamorosamente sulla traversa. Italiano prova a rianimare i suoi inserendo Orsolini, ma l’Inter ormai va sul velluto e all’ennesima occasione il 3-0 arriva finalmente: su corner Thuram tocca in modo casuale di spalla, battendo ancora Ravaglia per il suo decimo gol stagionale. Il Bologna però comunque non molla, trovando la rete del 3-1 grazie a una deviazione sottoporta di Castro su punizione laterale di Lykogiannis

