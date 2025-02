Inter, un buon sorteggio 

Nyon. È andata nele. L'Inter, ultima della pattuglia (mai cosi numerosa) delle squadre italiane in di Champions League, è sorteggiata dalla parte meno complicata del tabellone e,negli ottavi, affronterà il Feyenoord. Esatto: il sorteggio Uefa, a Nyon, ha assegnato ai nerazzurri proprio la squadra che ha appena eliminato il Milan e che tornerà a San Siro martedì 11) marzo per la partite che vale il passaggio ai quarti. L’andata si disputerà il 5 allo stadio di Rotterdam, quello in cui si esaltò Toldo nell’Europeo del 2000, che in Olanda Meridionale chiamano “de kuip”, la vasca. Un avversario non facile ma comunque alla portata della squadra di Simone Inzaghi (che nel ranking è 7ª, mentre gli olandesi sono 23’) che, in caso di passaggio del turno, avrà un avversario tedesco (Bayer o Bayern) e in una eventuale semifinale Barcellona (più che Benfica) o Dortmund (preferito al Lille). Di sicuro, quello di “vendicare” il Milan è l’ultimo dei pensieri dell’Inter: «L'obiettivo è passare il turno per provare a regalarci un sogno in questa competizione», riassume Inzaghi.

La prudenza di Zanetti

«Il nostro cammino in Champions League è stato ottimo, ora però inizia un'altra competizione, da dentro o fuori», dice l’ex bandiera nerazzurra e attuale vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti a Sky Sport dopo il sorteggio. «Il Feyenoord è una squadra da rispettare perché abbiamo visto cosa è riuscita a fare, prepareremo al meglio entrambe le partite e abbiamo tutti i presupposti per andare avanti. Le partite ovviamente bisogna giocarle e dipende da noi». Certo, pesa il fatto di essere rimasta l’unica italiana in una competizione che con tutta probabilità il prossimo anno vedrà ai nastri di partenza soltanto quattro e non cinque formazioni della Serie A: «Abbiamo grande responsabilità perché siamo l'Inter, la Champions League è una competizione prestigiosa e cercheremo di portare l'Italia il più avanti possibile», ha proseguito l’argentino. «Non possiamo fare delle scelte, dobbiamo puntare ad andare in fondo in tutte le competizioni. Sappiamo cosa vuol dire essere campioni d'Italia, poi in contemporanea c'è la Champions che onoreremo, cercando di arrivare in finale come abbiamo fatto due anni fa. Sappiamo che è difficile, ma la nostra volontà è di arrivare in fondo, non possiamo scegliere una competizione o un'altra». Due anni fa l’Inter fu sconfitta in finale dal Manchester City di Pep Guardiola, grande delusione di questa edizione con l’eliminazione già ai playoff.

