Inter, tre siluri e la Lazio affonda  

Lazio 0
Inter 3
Lazio (4-3-3) : Motta, Marusic (32' st Lazzari), Romagnoli, Gila (11' st Provstgaard) (11' st Patric), Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Cancellieri (11' st Isaksen), Noslin, Pedro (17' st Dia). All. Sarri.
Inter (3-5-2) : J.Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni (18' st Luis Henrique); Diouf, Mkhitaryan, Barella (1' st Frattesi), Sucic (35' st Mosconi), Carlos Augusto; Thuram (1' st Bonny), L .Martinez (18' st Dumfries). All. Chivu.
Arbitro : Abisso di Palermo.
Reti : nel pt 7' Lautaro Martinez, 39' Sucic; nel st 31' Mkhitaryan.
Roma. L’Inter batte la Lazio 3-0 a Roma con i gol di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan.
RIPRODUZIONE RISERVATA