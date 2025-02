Inter, tre pali e poi il pari 

Milano. Ancora una volta il derby di Milano si decide all’ultimo respiro. Questa volta a strappare un pari che serve più per l’orgoglio che per la classifica è l’Inter, dopo che per novanta minuti prova a scalfire la porta del Milan, stregata. Tre gol annullati, tre pali colpiti e un contatto in area Pavlovic-Thuram da rivedere e che fa arrabbiare l’Inter, prima di riuscire a pareggiare i conti con il gol segnato da Reijnders allo scadere del primo tempo. Ci pensa De Vrij appoggiando in porta un pallone accomodato di petto da Zalewski che si presenta al mondo Inter confezionando un assist.

Il bilancio

Una bella partita, divertente e incerta fino all’ultimo. Al Milan va il merito di aver ingabbiato la manovra nerazzurra con una perfetta linea di fuorigioco, resistendo quasi fino al triplice fischio e sbagliando proprio negli ultimi minuti. L’Inter non molla, anche quando tutto sembra remare contro, strappa con i denti un punto fondamentale per evitare il terzo ko consecutivo nel derby, ma è uno stop che potrebbe fare male ed è grande il rammarico. I nerazzurri si portano a 51 punti in classifica. I rossoneri escono dal campo con la consapevolezza di poter essere solidi in difesa - uno dei difetti più importanti della stagione - e sapendo che serve essere più pericolosi davanti. Salutato Morata, sarà compito di Gimenez - ieri a San Siro - regalare gol ai rossoneri. Ma c’è poco tempo per riprendere fiato, mercoledì si scende di nuovo in campo, c’è la Roma nei quarti di Coppa Italia. Altro esame da non sbagliare in questa lunga guarigione che il Milan cerca di portare faticosamente avanti.

Occasioni e Var

Nel primo tempo si strozza in gola l’esultanza dei tifosi interisti con due gol annullati per fuorigioco, il primo dopo appena 7’ con Lautaro che serve Dimarco ma il numero 10 nerazzurro era partito da posizione irregolare; poi poco dopo la mezz’ora altro gol, questa volta di Lautaro, ma ad essere in fuorigioco è Barella. Ma a sbloccare la gara è il Milan allo scadere. Calhanoglu si fa rubare palla a centrocampo da Abraham e parte il contropiede rossonero, tira Leao, Sommer respinge corto e Reijnders tira a botta sicura. A inizio ripresa l’Inter avrebbe l’occasione di pareggiare subito i conti ma non sfrutta una delle poche disattenzioni difensive del Milan. Lautaro ci prova di destro ma calcia troppo centrale favorendo l’opposizione - di piedi - di Maignan. Al 19’ altro gol non convalidato all’Inter perché Dumfries serve Lautaro recuperando palla oltre la linea di fondo. Poi Bisseck colpisce il palo, così come Thuram di tacco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel recupero uscita provvidenziale di Maignan su Dumfries ma il pari è nell’aria e al 93’ Zalewski sulla sinistra e lasciato libera appoggia per De Vrij, pari ed ingresso in campo anche di Inzaghi che esulta per il ko scongiurato.

