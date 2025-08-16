Inter su Frendrup Roma più vicina a Bailey e Sancho  

Sfumato l’affare Kone per la rivolta dei tifosi della Roma, l’Inter è tornata su Lookman pur non essendo ancora convinta di pagare i 50 milioni chiesti dell’Atalanta (che reinvestirebbe gran parte di questa soldi per prendere Muniz dal Fulham). Il neo azionista nerazzurro Marotta (presidente del club) e i suoi collaboratori hanno già visto svanire due obiettivi per ringiovanire la difesa, ovvero Leoni che è andato al Liverpool e De Winter passato al Milan, ma tentano di agganciare il centrocampista Frendrup del Genoa.

Proprio la Roma, in attesa di accogliere il difensore polacco Ziolkowski, stringe per Bailey dall’Aston Villa, per la cessione di Pellegrini (ha richieste da West Ham e Besiktas) e per l’ingaggio di Sancho dal MaUnited, che ha accettato l’offerta si 23 milioni per un triennale e l’obbligo di riscatto tra un anno. Il tecnico Gasperini chiede anche un terzino sinistro come cambio di Angelino.

La Juve lavora per il ritorno di Kolo Muani e la cessione di Douglas Luiz, sul quale c’è il Nottingham Forest che potrebbe arrivare a offrire 30 milioni. Dal Venezia è arrivato Okoro, ventenne talento italo-nigeriano che per ora dovrebbe essere dirottato nella Next Gen. L’eventuale arrivo di Arnau Martinez dal Girona è invece vincolato alla cessione di Savina che, in caso di uscita, garantirebbe una notevole plusvalenza. L’Atalanta ha chiesto Gosens ma la Fiorentina ha detto no all’offerta di 12 milioni, mentre la Viola tratta la possibile cessione di Pogracic con il Torino. A Napoli si lavora al ritorno di Elmas dal Lipsia, ma sul giocatore si è inserito anche il West Ham. Cheddira passa all’Udinese.

