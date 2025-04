Inter straordinaria, ci vediamo a Milano 

Barcellona 3

Inter 3

Barcellona (4-2-3-1) : Szczesny; Koundé (42' pt Eric Garcia), Cubarsí (38' st Christensen), Inigo Martinez, Gerard Martín (1' st Araujo); De Jong, Pedri (38' st Gavi); Yamal, Dani Olmo (20' st Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres. In panchina Inaki Pena, Astralaga, Fati, Torre, Pau Victor, Fort. All. Flick.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (36' st Darmian), Barella, Calhanoglu (26' st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (10' st Carlos Augusto); Thuram (36' st Zielinski), Lautaro Martinez (1' st Taremi). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Arnautovic, Asllani, Re Cecconi, Zalewski. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti: nel pt 1' Thuram, 21' Dumfries, 24' Yamal, 38' Ferran Torres; nel st 19' Dumfries, 20' Sommer (autogol).

Note: angoli 7-2 per il Barcellona. Recupero: 2' e 3'. Ammoniti: Calhanoglu e Cubarsi. Spettatori: 50.314.

Prendete dei gol spettacolari, tanta qualità, grande tattica e un po' di sana difesa all'italiana che non guasta mai. Tutto questo è il pirotecnico pareggio tra Barcellona e Inter. Una partita in cui succede di tutto: l'Inter va avanti sul 2-0 con due magie di Thuram e Dumfries dopo 20 minuti, poi Yamal riporta tutto in equilibrio. Nella ripresa Dumfries esalta ancora i nerazzurri, ma Raphinha trova immediatamente il gol del 3-3. Per decidere la finalista serviranno i 90' di San Siro tra una settimana, ma intanto la squadra di Simone Inzaghi esce indenne dalla trasferta catalana, anche se preoccupano le condizioni di Martinez uscito per un infortunio muscolare dopo 45'.

L'Inter parte forte, meglio non si può. L'orologio non ha nemmeno fatto un giro completo quando Dumfries con un cross trova Thuram in area, il francese con un colpo di tacco sorprende Szczesny e i nerazzurri sono in vantaggio con il gol più veloce segnato in una semifinale della Champions League. I blaugrana reagiscono, ma l'Inter è feroce: su corner Dumfries, con la torre di Acerbi e semirovesciata che regala il raddoppio ai nerazzurri. Alla serata si iscrive anche Lamine Yamal, il più giovane: alla centesima presenza col Barcellona, l'ala spagnola trova una perla per riaprire la gara con una serpentina conclusa da un mancino morbido a giro che tocca il palo e si infila. Il Barça si esalta e trova il pareggio quando Bisseck si perde Raphinha su un lancio di Pedri, torre di testa per Ferran Torres che riporta la gara in equilibrio. Il Barcellona perde Koundé, l’Inter saluta Lautaro costretto a uscire per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, Taremi per lui.

La ripresa

Ancora Dumfries esalta i nerazzurri, colpo di testa sopra Dani Olmo e 2-3. Ma Raphinha pareggia: uno schema su corner lo libera dal limite, mancino che sbatte sulla traversa e poi sulla schiena di Sommer, 3-3. 3-3. Thuram si invola lanciato da Mkhitaryan, ma al momento del tiro viene chiuso da Cubarsi, poi lo stesso Mkhitaryan segna ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. A 3' dalla fine Yamal centra la traversa con un tiro sbilenco ma che per poco non beffa Sommer, che poi risponde a un gran sinistro di Raphinha. È l'ultima emozione, tra una settimana a San Siro si gioca per la finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA