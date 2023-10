Inter, solo un punto in casa col Bologna 

Inter 2

Bologna 2

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (10' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu (37' st Asllani), Mkhitaryan (31' st Frattesi), Dimarco (10' st Carlos Augusto); Thuram (10' st Sanchez), Lautaro. In panchina Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Klaassen, Bisseck, Darmian, Agoume. Allenatore Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri (37' st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini (37' st El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (16' st Saelemaekers); Zirkzee (32' st Van Hooijdonk). In panchina Ravaglia, Gasperini, Moro, Karlsson, Bonifazi, Fabbian, Urbanski. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 11' Acerbi, 13' Lautaro, 19' Orsolini (rig.); nel st 7' Zirkzee.

Milano. L'Inter versione Champions League lascia nuovamente spazio alla versione sprecona e arruffona del campionato, capace di farsi rimontare sul 2-2 da un coriaceo Bologna dopo essere andata sul 2-0 dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco. La squadra di Simone Inzaghi si butta via ancora dopo essere andata in vantaggio così come con il Sassuolo. Stavolta, rispetto alla sconfitta contro i neroverdi, esce un pareggio che sa comunque di beffa.

L’uno-due nerazzurro tra l’11’ e il 13’ del primo tempo con Acerbi e Lautaro Martinez. Sei minuti dopo accorcia la squadra di Thiago Motta con Orsolini dal dischetto. Al 7’ della ripresa il pareggio di Zirkzee per il Bologna che resiste sino alla fine poi all’assalto dell’Inter.

