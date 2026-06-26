Inter, sfuma anche Nico Paz Resta al Como 

Dopo Palestra, un altro smacco per l’Inter. Nico Paz resterà a Como: la notizia, che rimbalza dalla Spagna, era nell'aria ma l'accordo tra la società lariana e i blancos sarebbe stato raggiunto nella giornata di ieri. Gli spagnoli manterranno comunque un controllo sul giocatore con la clausola di riacquisto a 80 milioni. L'operazione complessiva impegna circa 60 milioni di euro per il Como che punta a rendere valida la clausola di recompra solo per la prossima finestra di mercato estivo. Il Como - interpellato sul tema - non conferma e non dà alcuna ulteriore indicazione sulla notizia che sta facendo il giro del mondo.

Mentre il Como resta in un tombale silenzio, Nico Paz è piuttosto attivo su Instagram dove ha pubblicato una storia con una sua immagine con la divisa della sua nazionale, quella argentina, ma con il cappellino del Como. I tifosi interpretano l'uscita social come un ulteriore segnale che conferma la presenza del gioiellino comasco anche il prossimo anno. Il giocatore voleva restare a Como e in qualche modo il suo desiderio è diventato realtà. Paz difficilmente troverebbe un posto da titolare nel Real Madrid ridisegnato da Mourinho ma soprattutto vuole disputare la Champions insieme al suo allenatore e mentore Cesc Fabregas.

Gonçalo Ramos, intanto, è a un passo dal Milan: lo riferisce The Athletic secondo il quale il club rossonero ha trovato un accordo con il Psg per l'attaccante portoghese, attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, per una cifra record di circa 60 milioni di euro.

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