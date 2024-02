Inter senza rivali, il primato è blindato 

Quattro punti di vantaggio con una partita da recuperare. Se non è fuga scudetto poco ci manca e all’Inter, al netto della scaramanzia, lo sanno bene. Il successo nel derby d’Italia contro la Juventus domenica notte, chiaro e netto ben oltre l’1-0 finale, ha messo tutte le carte in tavola: i nerazzurri sono una squadra sicura, compatta, decisa, con una chiara idea di gioco. I bianconeri si sono rivelati inferiori come velocità (di pensiero e gambe) e sono sembrati soffrire di un complesso d’inferiorità rispetto a una squadra che ha mostrato tutta la sua superiorità. Incidente di percorso o chiara indicazione stagionale?

I tecnici

Massimiliano Allegri ha sostenuto nel dopo gara di non aver nulla «da rimproverare ai ragazzi, solo da complimentarmi. Siamo arrabbiati perché potevamo rimettere in piedi la partita ma dobbiamo continuare a fare il nostro percorso», cioè tornare in Champions, «l’Inter è la favorita per lo scudetto, poi vedremo se saremo bravi a vincere un po’ di partite e starle vicino. C’è anche il Milan che è a quattro punti, il campionato è lungo e gli imprevisti sono dietro l’angolo». Ma la differenza di valori vista a San Siro lascia dubitare che il titolo possa sfuggire a una squadra più convinta nei propri mezzi e capace di fare un salto di qualità forse anche grazie alla maggiore convinzione arrivata dopo la finale di Champions dell’anno scorso, persa di misura col Manchester City di Guardiola. Simone Inzaghi veleggia spedito verso il traguardo, anche se concorda sul vantaggio insufficiente per ritenere chiuso il discorso: «Finora è stato un percorso straordinario ma nonostante questo la Juventus è a quattro punti e il Milan è vicino». Certo il successo «è stato importante, strameritato, voluto con la forza e col gruppo. La partita l’ha tenuta aperta Szczesny con le due parate incredibili su Barella e Arnautovic ma vedevo la squadra concentrata, è difficile trovare difetti. Sommer è stato sempre attento ma si è riposato».

Qualità

Sul banco degli imputati è finito il gioco lento, compassato e prevedibile della Juventus, con passaggi telefonati nella metà campo e mai (o quasi mai) un guizzo in verticale, Vlahovic troppo solo davanti e tanti errori tecnici a fronte di una mediana nerazzurra sovrastante, rapida e precisa (Calhanoglu su tutti) e a due punte (Lautaro e Thuram) dinamiche e letali. Lo stesso Fabio Capello lo ha detto: «La Juventus ha perso la partita a centrocampo, l’Inter ha più qualità e il successo vale più di 3 punti». Insomma, la strada è tracciata e solo un crollo improvviso e non attesa potrà togliere lo scudetto ai nerazzurri.

Mentre i bianconeri cercheranno di centrare la qualificazione all’Europa che conta. «Dobbiamo metterci alle spalle una settimana negativa, che in una stagione ci può stare, e ripartire subito con l’Udinese», le parole di Allegri, «è stato un passo avanti nella crescita ma bisogna tornare a vincere, ci sono ancora tanti punti a disposizione e bisogna essere veloci ad uscire dalla crisi».

In dubbio

Per lunedì Chiesa e Vlhaovic (che sul match perso ha detto «inutile avere rimpianti, ripartiamo più forti di prima») sono in dubbio: il serbo ha un sovraccarico all’adduttore della coscia destra, l’azzurro una contusione al piede destro. L’Inter è uscita dalla gara con più entusiasmo e sicurezza e si prepara ad affrontare la Roma all’Olimpico sabato (alle 18) per chiudere del tutto il discorso titolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA