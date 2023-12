Inter senza Lautaro, Juve priva di Chiesa 

Inter senza Lautaro, Juventus senza Chiesa. Le duellanti per il titolo dovranno fare a meno dei loro uomini più rappresentativi in questa 17esima giornata di Serie A. L’attaccante nerazzurro si ferma dopo un anno e mezzo e 89 partite consecutive: colpa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra partito nella sfida di Coppa Italia persa contro il Bologna. L’ultima gara saltata, per squalifica, era stata contro il Verona il 9 aprile 2022. L’argentino salterà i match contro il Lecce (oggi: al suo posto giocherà Arnautovic) e il Genoa (nel prossimo weekend). Tornerà a disposizione contro il Verona il 6 gennaio, mese in cui la squadra di Inzaghi volerà anche in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana nel nuovo format final four.

Chiesa ha avuto un problema al tendine rotuleo: «Non è niente di grave», ha specificato l’allenatore Massimiliano Allegri, «anche se per la gara col Frosinone non sarà a disposizione». Pure Kean si rivedrà nel 2024, e per la partita di oggi alle 12,30 allo Stirpe partono favoriti Vlahovic e Milik. Ai bianconeri serve un successo per non perdere contatto con la capolista. «Il Frosinone in otto gare casalinghe ne hanno persa solo una alla prima giornata», ha specificato Allegri, «e hanno vinto 4-0 a Napoli in coppa: dovremo essere attenti e concentrati». Tra i gialloblù ci sono i bianconeri Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Si giocano anche Bologna-Atalanta, Torino-Udinese e, in notturna, Roma-Napoli.

