Inter senza Bonny ma Chivu ritrova Lautaro Martinez  

C'è il dubbio legato ad Ange-Yoan Bonny nell'avvicinamento a Cagliari-Inter in casa nerazzurra. Un fastidio a una caviglia, eredità di una contusione, ha tenuto l'attaccante francese a parte nelle sedute di mercoledì e ieri. Oggi lo staff di Cristian Chivu lo rivaluterà per prendere una decisione in merito alla sua convocazione: un problema non di poco conto per l'allenatore rumeno, che in attacco dovrebbe però recuperare Lautaro Martínez dopo le due panchine contro Ajax e Sassuolo (domenica è subentrato nella ripresa) per un problema alla schiena. Il capitano dell'Inter, che ha nel Cagliari la sua vittima preferita (11 gol in altrettante partite), dovrebbe tornare dal 1': nelle ultime due uscite ha giocato la coppia formata da Marcus Thuram e Pio Esposito.

Le novità

All'Unipol Domus tornerà fra i pali Yann Sommer, che aveva lasciato il posto a Josep Martínez col Sassuolo dopo le polemiche per i gol subiti contro Udinese e Juventus. A centrocampo ballottaggio Mkhitaryan-Sučić, con quest'ultimo che si sta inserendo in maniera positiva (dei nuovi acquisti è quello che ha dato le risposte migliori) e ha fornito l'assist per l'1-0 di Dimarco col Sassuolo. Sicuro anche il ritorno in difesa di Alessandro Bastoni, che ha rifiatato domenica scorsa, mentre Esposito dovrebbe partire dalla panchina.

La ripresa

Dopo un'estate tormentata, tra il burrascoso finale della scorsa stagione (trofei sfumati all'ultimo e addio di Inzaghi, ma non solo) e le difficoltà sul mercato (in particolare il mancato arrivo di Lookman), l'Inter ha cercato di risistemarsi in questo avvio. Il 5-0 al Torino all'esordio sembrava aver messo da parte le perplessità, rilanciate invece con forza a causa delle sconfitte contro Udinese e Juventus. I successi su Ajax e Sassuolo hanno avuto la capacità di calmare l'ambiente, anche se il decimo posto a -6 dalla vetta dopo appena 360' non è certo un inizio entusiasmante. Dopo Cagliari, l'Inter giocherà martedì alle 21 in Champions League contro lo Slavia Praga al Meazza, quindi prima della sosta ospiterà la Cremonese sabato 4 ottobre alle 18. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA