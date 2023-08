Inter-Scamacca: ci siamo 

Sta per sbloccarsi il passaggio di Scamacca all’Inter. Il West Ham ha individuato al suo posto Nzola dello Spezia, per il quale però ha chiesto informazioni anche la Fiorentina che vuole sostituire Cabral. I viola seguono anche l’attaccante Beltran, argentino del River Plate (ha una clausola rescissoria di 20 milioni), cercano di chiudere per il difensore Sutalo della Dinamo Zagabria (servono tra i 18 e i 20 milioni) e salutano Castrovilli, venduto per 12 milioni al Bournemouth (oggi firmerà un contratto fino al 2028 a tre milioni a stagione). Per rimpiazzarlo, la squadra toscana pensa a Pereyra, in scadenza con l’Udinese.

La Roma, sempre in cerca di una punta, vuole Marcos Leonardo del Santos, che avrebbe accettato l’offerta da 10 milioni più bonus (coi quali si arriva a oltre 18), ma non c’è intesa tra i club sulle modalità di pagamento. Sospiro di sollievo per i tifosi del Napoli: per sostituire Mbappé, dato ormai per certo al Real Madrid, il Psg ha scelto il portoghese Goncalo Ramos, 22enne del Benfica, e mollato Osimhen. I campioni d’Italia però devono rinunciare al difensore Danso, che ha rinnovato con il Lens, e guardano al brasiliano Costa Dos Santos, 21enne del Corinthians.

De Ketelaere potrebbe sbarcare all’Atalanta: il centrocampista belga del Milan può partire per 3 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto fissato a quota 23. Manca solo l’ok del giocatore. Alla Lazio è rientrata la protesta di Luis Alberto per il ritardo nel rinnovo del contratto. Sarri ha detto sì all’arrivo dall’Eintracht Francoforte dello svincolato Kamada, già a Roma per le visite mediche, e di Isaksen, ma come regista vuole Ricci. Il Torino però pretende 25 milioni.

