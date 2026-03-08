Inter, quanto è indigesto il derby 

Milan 1

Inter 0

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović, Saelemaekers, Fofana (28' st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan, Pulisic (38' st Nkunku), Leão (28' st Füllkrug). In panchina Terracciano, Torriani, Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. Allenatore Allegri.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck (35' st Diouf), Akanji, Bastoni (23' st Augusto), Luis Henrique (14' st Dumfries), Barella (23' st Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (14' st Sucic), Dimarco, Bonny, Esposito. In panchina Di Gennaro, J. Martínez, Acerbi, De Vrij, Darmian, Çalhanoğlu, Lavelli, L. Martínez. Allenatore Chivu.

Arbitro : Doveri di Roma.

Rete : nel pt 35' Estupiñan .

Note : recupero 2' e 5'; angoli 6 a 1 per il Milan; ammoniti Bastoni, Dumfries, Rabiot per gioco falloso, Modric per proteste; spettatori 75.627.

Milano. Il Milan vince l'ennesimo derby e tiene aperta la lotta scudetto. Ci pensa una rete del giocatore forse più inatteso perché i tre punti dei rossoneri arrivano grazie ad un gol nel primo tempo di Estupinan, scelto al posto di Bartesaghi da un Allegri che non sbaglia mai una mossa. Ora il Milan è a -7 dall'Inter capolista e con dieci giornate ancora da giocare. Sorride soddisfatto Gerry Cardinale, tornato a San Siro dopo un anno e mezzo d'assenza. Delude l'Inter che forse si fa condizionare dal clima teso che si sarebbe creato intorno alla squadra.

Primo tempo

In avvio l'Inter è molle, a tratti impaurita dalle ripartenze che hanno sempre fatto male. Pesano le assenze di Thuram e Lautaro Martinez, manca qualità davanti. La giovane coppia Esposito-Bonny non ci mette il fisico e l'aggressività che una sfida contro il Milan merita. Non è un derby entusiasmante. Anzi. L'Inter reagisce nella ripresa, creato tanto ma spreca tanto, anche Dimarco per la prima volta non riesce a incidere. Il Milan non eccelle ma in difesa è compatto e ordinato, davanti coglie le poche occasioni costruite. E in pieno stile corto muso fa suo il derby. Dopo mezz'ora senza occasioni e senza emozioni, con pochissimi spunti e i portieri quasi mai chiamati in causa (se non per l'errore clamoroso di Sommer ad inizio partita che di fatto la passa a Pulisic e manda al tiro Modric di poco a lato), la partita si accende al 34'. Palla persa da Leao, ripartenza Inter - una delle poche da segnalare nel primo tempo - Zielinski serve Mkhitaryan e arriva a tu per tu con Maignan che però gli si oppone con una gran parata. Al 35’ il Milan si porta in vantaggio forse con l'uomo più inaspettato. Fofana serve Estupinan che brucia Luis Enrique con una bordata da posizione ravvicinata. Sommer battuto e San Siro diventa una bolgia. L'Inter fatica a reagire. Al 39' altra chance per il Milan, dopo una cavalcata a sinistra Pulisic serve al centro per l'arrivo in corsa di Saelemaekers che però non riesce ad impattare.

Ripresa

L'Inter scende in campo con più intraprendenza. All'8' Dimarco sciupa un'occasione clamorosa calciando alto sull'appoggio di Mkhitaryan all'altezza del dischetto. Un errore che pesa ed insolito per l'esterno nerazzurro. Ma è il segnale di vita dei nerazzurri. Il Milan, invece, a tratti subisce la manovra dell'Inter e quando si affaccia in avanti spreca le ripartenze soprattutto con passaggi a vuoto e poca incisività di Leao, accompagnata da qualche mugugno dagli spalti. Al 20' fallo netto e in ritardo di Bastoni su Rabiot, il nerazzurro chiede scusa ma viene giustamente ammonito. Il duro contrasto lo obbliga a lasciare il campo ma sono due minuti di fuoco perché Bastoni viene ricoperto dai fischi incessanti del pubblico e dagli insulti della Curva Sud del Milan. Difficile pensare che proprio nel derby il difensore nerazzurro venisse graziato dopo la simulazione nella sfida contro la Juventus.

Con i primi cambi, Chivu prova a mettere energie fresche in campo e butta nella mischia Frattesi al posto di Barella. Risponde Allegri che richiama un deludente Leao per Füllkrug. I minuti scorrono senza grandi azioni, Rabiot viene ammonito e da diffidato salterà la sfida contro la Lazio. Nell'arrembaggio finale l'Inter prova ad agguantare il pari. Nel recupero sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è l'1-1, ma va ripetuto tutto perché l'arbitro non aveva fischiato il via. Poi il tocco di mano di Ricci che Doveri non va a rivedere. Finisce così, il Milan vince e il campionato si riapre.

