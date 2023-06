Inter, puoi riscrivere la storia 

L'Inter dei parametri zero (Dzeko, Calhanoglu, Mkhitaryan) contro la squadra considerata la migliore del mondo, piena di campioni costati centinaia di milioni di euro, quel Manchester City, a cui per completare il “Treble”, ed entrare nella leggenda, manca solo quella Coppa che insegue da tempo: la Champions. La finale di stasera è questo, è un po' Davide contro Golia, anche se Simone Inzaghi è uno che non sbaglia mai le sfide che mettono delle Coppe in palio, e sogna l'impresa della vita, per realizzare la quale giura che la sua squadra è «pronta a combattere su ogni centimetro». Se gli andrà bene, farà come due anni fa il Chelsea, che in finale a Oporto battè proprio il Manchester City superfavorito. Pep Guardiola mandò giù l'amarissimo boccone e poi diede una lezione di sportività e fair play baciando la medaglia d'argento che gli avevano appena messo al collo, anziché togliersela come fanno altri.

La sfida

I numeri e la storia non autorizzano Gundogan e compagni a prendere l'impegno di Istanbul alla leggera. Oltretutto, l'Inter ha più tradizione del City che a livello internazionale ha vinto solo una Coppa delle Coppe nel 1970 e anche questo in Europa può avere peso, anche se, come dice Guardiola, «le finali non si vincono con la storia». Gli interisti, oltre le altre star, dovranno dedicare particolari attenzioni al pezzo che mancava all'incastro del City, ovvero un micidiale bomber come Haaland, 52 gol segnati in altrettante partite a oggi, e uomo che ha fatto ricredere Guardiola, il quale fino a qualche tempo fa diceva che nel suo calcio «il vero centravanti è lo spazio». Per Inzaghi «Haaland è un pericolo pubblico», infatti dice che il norvegese «sarà un osservato speciale, ma l'Inter dovrà essere brava a limitare non solo lui». E allora al tecnico non rimane che puntare sul trio italiano della difesa dell'Inter, Darmian-Acerbi-Bastoni, che poi verrà trapiantato in azzurro da Mancini per la Nations League. Rimangono invece i dubbi sulla presenza dall'inizio del recuperato Mkhitaryan e quello su Dzeko (favorito) o Lukaku come partner di Lautaro Martinez in attacco. Intanto l'argentino sogna a occhi aperti: «Quelle dei Mondiali e della Champions - dice Lautaro - sono le due finali che ogni calciatore sogna di giocare, e le sensazioni che provo sono le stesse, ovvero uniche. Per me è una stagione importante, sei mesi fa ho vinto una finale mondiale, poi due trofei con l'Inter e adesso giocherò la finale di Champions contro il City: sono molto contento, e spero proprio di coronarla, la mia stagione». Non se lo augura soltanto lui, ma tutto il popolo nerazzurro che ha invaso Istanbul: cosa non si fa per la squadra del cuore, e per quella Coppa che al calcio italiano manca dal 2010.

Le formazioni

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Arbitro : S. Marciniak (POL)

Tv: ore 21 Sky Sport, Now e SkyGO, Canale 5 (in chiaro) e Mediaset Infinity

