Inter prima per una notte se batte il Genoa Il nuovo Parma di Chivu sfida il Bologna 

Battere il Genoa per tornare a assaporare l’aria della vetta della classifica, quantomeno per una notte. L'Inter stasera ospita il Grifone a San Siro con l'obiettivo di tornare a correre e provare anche a mettere pressione al Napoli (in campo domani a Como) verso lo scontro diretto del prossimo weekend al “Maradona”. Ma prima la squadra di Inzaghi deve ritrovare i tre punti, dopo la sconfitta di domenica scorsa nel big match contro la Juventus. Un ko che Lautaro Martinez e compagni vogliono mettersi subito alle spalle. E quale occasione migliore della sfida contro il Genoa per ripartire di slancio. Non sarà semplice, anche perché le condizioni dei nerazzurri non sono delle migliori. L'infermeria infatti è tornata a riempirsi: Sommer si è operato al pollice della mano destra e starà fuori un mese, mentre Carlos Augusto e Thuram restano in forte dubbio.

Le altre gare

Quella di Milano (il fischio d’inizio è fissato per le 20.45) non sarà l’unica partita in programma oggi per la settima giornata di ritorno della Serie A. Ne sono previste in tutto quattro. Alle 15 Parma-Bologna e Venezia-Lazio, alle 18 Torino-Milan. Al “Tardini”, dunque, l’esordio di Chivu sulla panchina gialloblù dopo l’esonero di Pecchia. In palio punti pesantissimi anche a Venezia, dove la squadra di Di Francesco ospita la Lazio. Quasi un derby per il tecnico pescarese considerati i suoi trascorsi nella Roma, sia in campo sia in panchina. Cerca nuova linfa a Torino contro i granata di Vanoli, invece, il Milan dopo il clamoroso flop in Champions League. I rossoneri non possono più permettersi passi falsi nemmeno in campionato. In questo momento sono settimi, fuori quindi da tutte le competizioni europee per la prossima stagione.

