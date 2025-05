Inter presa a schiaffi a Monaco 

PSG 5

INTER 0

Paris Saint Germain (4-3-3) : Donnarumma, Hakimi, Mar- quinhos, Pacho, Nuno Mendes (33' st Lucas Hernandez), Joao Neves (38' st Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz (38' st Mayulu), Douè (22' st Barcola), Dembelè, Kvaratskhelia (38' st Goncalo Ramos). In panchina Safonov, Tenas, Beraldo, Kimpembe, Zague, Kang-in Lee, Mbaye. Allenatore Luis Enrique.

Inter (3-5-2) : Sommer, Pavard (9' st Bissek, 17' st Darmian), Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu (25' st Asllani), Mkhitaryan (17' st Carlos Augusto), Dimarco (9' st Zalewski), Thuram, Lautaro Martinez. In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro : Kovacs (Rom).

Reti : nel pt 12' Hakimi, 20' Douè; nel st, 18' Douè, 28' Kvaratskhelia, 41' Mayulu.

MONACO DI BAVIERA. Disperazione e sconforto per l'Inter che fallisce l'appuntamento con la storia a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. Vince il Psg per 5-0, dimostrando finalmente di essere una squadra matura, di saper gestire le emozioni e di avere tattica e strategia che la catapultano nel gotha del calcio vincente. Le stelle di Parigi per la prima volta nella storia portano la Coppa a casa, mantengono la promessa fatta ai loro tifosi. E finalmente può esplodere la gioia.

Serataccia

L'Inter di ieri sera è davvero inguardabile e irriconoscibile, molle, senza anima e soprattutto senza testa. La squadra di Inzaghi non ha trovato una soluzione al pressing dei francesi e non ha capito i movimenti del Psg, arrivando costantemente in ritardo sulle chiusure. Errori tecnici e quel carattere dimostrato contro il Barca decisamente evaporato hanno fatto il resto. Dopo il cerimoniale, gli inni e la parentesi musicale, finalmente le squadre scendono in campo. Nessun colpo di scena nelle formazioni. Inzaghi ritrova Pavard nel suo 3-5-2, mentre Luis Enrique sceglie la sua baby star, Douè, nel ballottaggio con Barcola.

Avvio-shock

Al 12' dopo un inizio aggressivo e un tiro di Douè dalla distanza, Hakimi, lasciato totalmente solo in aerea su invito sempre di Douè, trafigge Sommer e non esulta in onore della sua ex squadra e con grande fair play chiede anche scusa. Al 20' raddoppio dei parigini ancora con Douè protagonista e mattatore che - grazie alla intuizione del velocissimo Dembelè - calcia di prima in porta, tiro leggermente deviato da Dimarco che inganna e spiazza il portiere nerazzurro. L'Inter sbanda ma cerca la reazione con un colpo di testa di Acerbi, alto sulla traversa. Al 29' si vede Donnarumma che esce e prova a controllare, Dimarco ruba palla ma non trova Barella pronto. L'Inter prova a ragionare e al 38' costruiscono la prima vera palla gol da corner, ma Thuram di testa non trova lo specchio. Cresce l'Inter e tenta di scuotersi di dosso la frustrazione per doppio svantaggio e inizia a macinare buone opportunità ancora con Thuram, poi con Lautaro che non riesce a servire lo stesso Thuram. Ma i ragazzi di Luis Enrique non mollano.

La ripresa

Kvaratskhelia ancora pericolosissimo in apertura del secondo tempo dopo una azione veloce, impeccabile e geometrica del Psg. Inzaghi prova con due cambi (fuori Pavard e Dimarco, dentro Bisseck e Zalewski), poi si infortuna anche Bisseck, sostituito da Darmian (e Carlos Augusto per Mkhitaryan). Ma è Douè che al 18' mette a segno il tris che chiude la partita, anche se poi segneranno Kvaratskhelia e Mayulu, prima che l’arbitro, al novantesimo esatto, sul 5-0, metta fine al supplizio. La lacrime sui volti dei tifosi nerazzurri, increduli sugli spalti, mentre dal settore occupato dai parigini parte la “ola” sono l’immagine della serata: l’Inter umiliata e sottomessa nella serata più difficile da quando c'è Simone Inzaghi in panchina.

