Serie A.
21 novembre 2025 alle 01:12

Inter, per Chivu è come un esame di maturità 

Cristian Chivu gioca il derby della vita, il primo da allenatore dell'Inter, per quello che significa per i tifosi nerazzurri e per il futuro che coincide con la parola scudetto. Riflettori accesi sulla sfida di domenica sera quando Inter e Milan si affronteranno con il loro carico di speranze e attese. Il romeno - partito in sordina fra scetticismo e una parziale sfiducia - ha già conquistato la difficile piazza milanese, adesso si tratta di fare un passo in più, entrare nel cuore dei tifosi una volta per tutte.

Anche il presidente Beppe Marotta guarda al derby di domenica come quello che segna una svolta epocale. «Quella tra noi e il Milan», dice, «è una sana rivalità. Amici sempre e antagonisti nei 90 minuti, nel nome della sana attività sportiva». Marotta mette l'accento sul significato di questa partita nell'ottica futurista del nuovo stadio: «Sarà la prima volta che faremo il derby a San Siro da proprietari. Ha un significato epocale e ha tracciato un solco importante per il futuro».

