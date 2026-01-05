Inter, per Cancelo c’è il sorpasso del Barcellona 

Inizio al rallenty per il calciomercato invernale 2026 che per ora sembra viaggiare più sul crinale delle buone intenzioni che delle trattative concrete. L'unica a fare sul serio nelle ultime ore sembrava l'Inter che aveva trovato l'accordo verbale con l'Al-Hilal per l'acquisto del portoghese Joao Cancelo, in una trattativa che includeva la cessione di uno tra Acerbi e De Vrij. Mancava, però, il via libera da parte del giocatore che aveva chiesto del tempo per decidere. La priorità di Cancelo restava il Barcellona che ieri ha formalizzato la propria offerta e che sembra destinato a spuntarla. In ogni caso per il 31enne esterno si tratterà di un ritorno.

Si muove anche la nuova Juve di Spalletti la cui strategia sul mercato guarda anche al futuro, con un occhio al presente. Xaver Schlager (Lipsia) e Quinten Timber (Feyenoord), entrambi in scadenza e bloccati virtualmente per l'estate, potrebbero anticipare il loro arrivo a Torino,se i rispettivi club abbassino le pretese economiche per liberarli subito a gennaio. La Juventus avrebbe chiesto Federico Chiesa per eventuale ritorno in prestito, ma il Liverpool ha intenzione di cederlo soltanto a titolo definitivo.

Resta in standby la trattativa della Roma con l'Atletico Madrid per portare in giallorosso Giacomo Raspadori: l'ex Napoli resta combattuto sulla possibilità di lasciare la Spagna e continua a prendere tempo. Oggi la partenza per l'Arabia Saudita, se non dovesse cambiare nulla probabili aggiornamenti arriveranno solo dopo l'impegno in Supercoppa dell'Atletico. Se Raspadori dovesse rifiutare, il ds Massara virerebbe su Giovane del Verona (valutato 20 milioni, possibile scambio con Baldanzi) o su Yuri Alberto del Corinthians.

Continua a cercare rinforzi la Fiorentina per le fasce e per il ruolo di mezzala e per un difensore centrale da regalare a Vanoli. Resta forte l'interesse per Brescianini (c'è anche il Cagliari). Chieste informazioni all'Atalanta su Samardzic che però i nerazzurri non intendono lasciar partire. Il Pisa attende il nuovo attaccante, Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen: 9 milioni più 2 di bonus. Valentin Castellanos è ufficialmente un giocatore del West Ham. L'attaccante argentino, acquistato dalla Lazio nell'estate del 2023 dal New York City, ha firmato il contratto che lo legherà alla società inglese lasciando così la squadra biancoceleste dopo 98 presenze e 22 gol.

