Inter padrona del gioco   

Anche i numeri certificano la superiorità della formazione di Simone Inzaghi, solo nei falli commessi e nei dribbling i rossoblù sono stati superiori. Inutile dire che il pallino del gioco sia stato sempre in mano ai nerazzurri, con un possesso palla superiore al 65%. Padronanza del gioco per niente sterile, con i venti tiri verso la porta di Scuffet che lo confermano.

Dalla sua il Cagliari ha tirato in porta solo una volta, all’84’ con Felici, praticamente al primo pallone giocato dall’esterno romano dopo il suo ingresso. Tra gli altri rossoblù, i numeri non rendono merito pienamente al portiere Scuffet, ritornato titolare dopo sei partite in panchina. Le statistiche parlano di sole due parate, ma a queste andrebbero aggiunte anche le respinte in quelle occasioni viziate però dal fuorigioco. Buone, dati alla mano, le prove dei due centrali di centrocampo. Makoumbou conferma l’ottima percentuale nei passaggi riusciti (96%), Adopo è stato quello che ha corso di più.

