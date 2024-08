Inter ok con Darmian e Calhanoglu 

Inter 2

Lecce 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pa- vard, Acerbi, Bastoni; Darmian (27' st Dumfries), Barella (27' st Frattesi), Calhanoglu (37' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (27' st Carlos Augusto); Thuram (31' st Arnautovic), Taremi. In panchina Di Gennaro, Martinez, Zielinski, Correa, Bisseck, Fontanarosa. All. Simone Inzaghi.

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret (40' st Berisha); Banda (19' st Moren- te), Rafia (19' st Pierotti), Dor- gu; Krstovic (40' st Coulibaly). In panchina Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Marchwinski. All. Luca Gotti.

Arbitro : Di Marco (Chiavari)

Reti : nel pt 5' Darmian, nel st 25' Calhanoglu (rig)

Milano. L'Inter torna a vincere e lo fa sul lecce (2-0) alla prima a San Siro sotto gli occhi dei vertici di Oaktree seduti in tribuna al fianco di Beppe Marotta. Un gol per tempo, apre Darmian poi rigore (trattenuta di Gaspar su Thuram) trasformato da Calhanoglu nella ripresa, dovendo fare a meno di Lautaro Martinez non al meglio per un affaticamento. Ma poco male, perché in una partita magari non esaltante per ritmi e occasioni, nel caldo afoso dell'estate milanese che non lascia tregua, i nerazzurri non sbagliano e conquistano i tre punti davanti al proprio pubblico. Simone Inzaghi può respirare, ma il calendario non aiuta un’Inter ancora sotto ritmo: venerdì c'è l'Atalanta. A proposito: dopo lo 0-4 all’esordio con la Dea, il Lecce marca un altro “zero” nerazzurro.

