Inter, non si molla Basta un rigore per battere ilVerona 

Inter 1

Verona 0

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Bisseck (24' st Dimarco), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski (24' st Mkhitaryan), Zalewski (39' st Acerbi); Arnautovic (31' st Taremi), Correa. In panchina Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Thuram, Barella, Re Cecconi, Bastoni. All. Farris (Inzaghi squalificato).

Verona (3-5-1-1) : Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Niasse (35' st Kastanos), Duda (35' st Tengstedt), Bradaric (47' st Rocha Livramento; Suslov (24' st Bernede); Sarr (24' st Mosquera). In panchina Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Luan Patrick, Ajayi, Cisse. All. Zanetti.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Rete: nel pt 9' Asllani (rigore).

Note: angoli 4-3 per l'Inter. Rec. 1' e 4'. Ammoniti: Kastanos, Darmian, Valentini, Duda. Spettatori. 70.222 di cui 678 nel settore ospiti.

Massimo risultato col minimo sforzo, senza impegnare tanti titolari e ottenendo comunque i 3 punti. L'Inter batte il Verona a San Siro e torna a -3 dal Napoli: al Meazza basta un rigore di Asllani dopo 9' di gioco per avere meglio dei veneti, in una serata in cui la testa di tanti era già alla Champions League. Tra turnover e infortuni, l'Inter si presenta con dieci riserve, Bisseck unico confermato rispetto alla semifinale d'andata di Champions con il Barcellona, in tribuna gli squalificati Calhanoglu e Inzaghi (per la vicenda ultras) e l'infortunato Martinez. Alla prima sortita offensiva, i nerazzurri la sbloccano: tocco di mano di Valentini in area e Manganiello concede il rigore dopo una revisione al Var: Asllani spiazza Montipò.

Il Verona però resta in partita, ma nel secondo tempo i nerazzurri escono propositivi dagli spogliatoi, senza tuttavia creare grossi grattacapi alla porta di Montipò. Zanetti nel finale si gioca la carta Tengstedt, Farris risponde inserendo Acerbi, Dimarco e Mkhitaryan. Quanto basta per controllare il gioco negli ultimi minuti, senza concedere al Verona nemmeno il classico assalto finale.

