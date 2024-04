Inter, niente record ma può far festa nel derby 

MILANO. I simpatici appelli del supertifoso Marco Tronchetti Provera a Cagliari («Lasciateci vincere, vorremmo provare a vincere lo scudetto nel derby...») sono caduti nel vuoto ma il pareggio del Milan a Reggio Emilia ha messo tutto a posto. Insomma, non proprio tutto. L’Inter ha mancato l’opportunità di contendere alla Juve 2013-14 di Conte il primato di punti (102, potrà arrivare “soltanto” a 101) e soprattutto sarà costretta a vincere lunedì la stracittadina per poter “festeggiare” in faccia ai cugini lo scudetto. Perché non è un titolo qualsiasi, ma assegna la seconda stella (Milan e Inter hanno 19 scudetti a testa): all’ombra della Madonnina certe cose tendono a notarle.

La vecchia volpe Claudio Ranieri ha messo nel sacco il giovane e bravissimo Simone Inzaghi, anche se si è presentato a San Siro (roba da non crederci!) ricorrendo a un robusto turnover. L’allenatore ieri si è potuto ben consolare, ricevendo a Roma il premio “Enzo Bearzot” (giunto alla 12ª edizione e organizzato dall'U. S. Acli con il patrocinio della Figc). Ma la sua mente è soltanto a una partita: «Siamo vicini al traguardo che sognavamo e che abbiamo dichiarato fin dall'inizio, sapendo che molti non ci pronosticavano vincenti. Vogliamo ottenerlo prima possibile. Vincere lo scudetto nel derby sarebbe bellissimo», ha detto. C'è anche la questione del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2025. «Alla fine dell'anno ci siederemo, si parlerà e non ci sarà problema». L'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha annuito: «Inzaghi per noi rappresenta il profilo migliore in assoluto».

