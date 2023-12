Inter, niente gol: deve accontentarsi del secondo posto 

INTER 0

REAL SOCIEDAD 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu (37' st Asllani), Mkhitaryan (20' st Barella), Dimarco (34' st Bastoni); Thuram (20' st Arnautovic), Sanchez (20' st Lautaro). In panchina Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Stabile. All.: Inzaghi.

Real Sociedad (4-4-2) : Remiro; Traoré, Zubeldia (32' st Elustondo), Le Normand, Aihen Munoz (41' st Tierney); Zakharyan (32' st Magunazelaia), Zubimendi, Merino, Oyarzabal; Sadiq (16' st Turrientes), Take Kubo (41' st Carlos Fernandez). In panchina Marrero, Odriozola, Olasagasti, Pacheco, André Silva, G. De Zarate, Dadie. All. Alguacil.

Arbitro : Scharer (Svi)

Note . Recupero: 0 e 6' Angoli: 5 a 1 per la Real Sociedad Ammoniti: Zubeldia, Zakharyan, Elustondo, Lautaro, Take Kubo.

Milano. L'Inter meno bella del solito, imbrigliata dalla Real Sociedad messa bene in campo, non riesce a trovare il gol ed esce da San Siro con un pari all'ultima giornata che è una grande occasione persa. Solo vincere avrebbe garantito il primo posto nel girone, invece la vetta va proprio alla solidissima Real Sociedad che, a parità di punti (12), ha una migliore differenza reti. Ora l'Inter qualificata come seconda, dovrà sperare in un buon sorteggio (come giù stato quello dei gironi) per sperare di evitare le favorite agli ottavi. Forse la scelta di Simone Inzaghi di lasciare spazio alle seconde linee non è stata lungimirante. Parte Sanchez titolare, con Thuram mentre Lautaro si accomoda almeno inizialmente in panchina. Chance per Frattesi, Cuadrado ma la partita non ha grande ritmo, non ci sono strappi o grandi sussulti da entrambe le parti.

La grande chance del primo tempo al 38': cavalcata di Thuram, Sanchez tenta un cross che viene intercettato e il pallone esce nonostante un altro tentativo di Traoré. Inutili i tentativi di inserire Lautaro e Arnautovic per Sanchez e Thuran , oltre a Mkhitaryan per Barella: finisce 0-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA