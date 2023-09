Inter-Milan è soprattutto Lautaro-Giroud 

La sosta alle spalle, a Milano è già febbre da derby, in programma domani a San Siro. Con l’Inter e il Milan che si affrontano da capoliste in una delle stracittadine più attese degli ultimi anni.

Qui Inter

È tornato anche Lautaro Martinez, il bomber del derby. L'argentino è rientrato ad Appiano Gentile dagli impegni in Sudamerica con la voglia di fare la differenza nella partita più sentita della stagione. Dopotutto il Milan è la sua vittima preferita dopo il Cagliari. Finora ai rossoneri ha segnato otto gol e solo tre volte su quattordici sfide è uscito dal campo sconfitto. Giocherà con la fascia al braccio, come già accaduto negli ultimi tre confronti, tutti vinti e due decisi dalle sue reti (il derby dello scorso febbraio e la semifinale di ritorno di Champions). Ed ora c'è la voglia di primeggiare ancora in questo spareggio al vertice che non può ancora cambiare gli equilibri in classifica ma regalerà tanto slancio a chi ne uscirà vincente. Lautaro sarà sicuramente in campo nonostante le fatiche con la Nazionale e il volo intercontinentale. Con lui è rientrato ad Appiano anche Cuadrado che ha svolto lavoro personalizzato dopo gli acciacchi con la Colombia. Simone Inzaghi dovrà gestirlo ma sarà probabilmente in panchina. Unico dubbio di formazione quello tra Acerbi, ormai recuperato, e De Vrij.

Qui Milan

Le cure ad hoc a Milanello, proprio nei giorni in cui i riflettori erano accesi sugli altri inquilini del centro d'allenamento rossonero: gli azzurri di Luciano Spalletti. Tanti italiani e un francese a condividere spazi diversi, ma medesimo civico in quel di Carnago, con la contemporanea aspettativa di preparare al meglio i rispettivi impegni di campo. Missione riuscita per l'Italia, poi vittoriosa 2-1 sull'Ucraina a San Siro, obiettivo centrato per il momento anche da Olivier Giroud. L'attaccante è tornato a lavorare con il gruppo, quello rossonero, proprio nell'antivigilia del derby di domani sera. Una settimana di cure mirate per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata ormai una settimana nella partita tra Francia e Irlanda. Stessa caviglia già immolata al passaggio del turno nei quarti di Champions League contro il Napoli, quando Giroud venne toccato duro da Kim, ma che non costringerà il 36enne numero 9 di Pioli a dire di no alla stracittadina di Milano. Scelta che invece sembra ormai obbligata per l'altro transalpino Pierre Kalulu, costretto a lavorare a parte anche nel penultimo appuntamento che precede la sfida all'Inter. Dopo una settimana di trattamenti, il problema muscolare del giocatore non è rientrato ed è pressoché scontata la sua assenza dal terreno del Meazza, domani alle 18. Davanti a Maignan (che come Theo Hernandez ha invece ormai dimenticato le piccole noie fisiche avvertite in Nazionale) partiranno così come centrali il 22enne tedesco Thiaw e il 34enne danese Kjaer. Una prima volta in coppia all'interno di una difesa a quattro, loro che anche con il pacchetto arretrato a tre avevano avuto modo di giocare assieme solo in due precedenti occasioni. A Milano è già febbre da derby.

