Inter, manita che vale +8 sul Milan 

Sassuolo 0

Inter 5

Sassuolo (4-3-3) : Muric 4.5; Walukiewicz 5, Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 5 (71’ Garcia 5); Thorstvedt 5, Matic 4.5, Koné 5; Berardi 5.5 (60’ Coulibaly 6), Pinamonti 5 (71’ Nzola 6), Laurienté 6 (60’ Lipani 6). In panchina: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vrancks, Iannone, Bakola, Pedro. Allenatore Grosso 5.

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Bisseck 7.5, Akanji 7.5, Bastoni 6.5 (64’ Darmian 6); Luis Henrique 7, Sucic 6.5, Zielinski 6.5 (64’ Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (71’ Diouf 6), Dimarco 8.5; Lautaro 7 (76’ Esposito 6), Thuram 7 (76’ Bonny 6). In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Cocchi. Allenatore Chivu 7.5.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : Bisseck al 11’ pt, Thuram al 28’ pt; Lautaro al 5’ st, Akanji all’8’ st, Luis Henrique al 43’ st. Note : espulso Matic (S). Ammoniti: nessuno. Angoli: 5-6. Recupero: 2’ pt, 2’ st.

Reggio Emilia. Una goleada, con cinque marcatori diversi, quasi una passeggiata per l’Inter che continua a non perdere colpi e supera agevolmente l’ostacolo Sassuolo nel giorno in cui Lautaro firma e festeggia la rete numero 171 in maglia nerazzurra come Boninsegna: davanti a lui solo Meazza e Altobelli nella storia del club. I gol di Bisseck e Thuram hanno permesso alla squadra di Chivu di gestire la gara facilmente, completando il bottino con Lautaro, Akanji e Luis Henrique. Il Sassuolo, in dieci dal 10’ della ripresa per l’espulsione di Matic, ha spaventato gli avversari solo a inizio gara e la rete annullata a Thorsvetd, nel finire del primo tempo, ha impedito ai neroverdi di riaprire il match. Una vittoria che allunga la striscia positiva dell’Inter a 12 partite (11 vittorie e 1 pari), con un momentaneo + 8 sul Milan e + 9 sul Napoli.

La gara

Partenza sprint del Sassuolo che prova subito a sorprendere l’Inter, che poi si sveglia e in poco tempo costruisce il vantaggio. Al 9’ Muric devia come può in angolo su Luis Henrique. Dalla bandierina Dimarco batte alla perfezione sul secondo palo dove Bisseck di testa anticipa Thorsvedt. L’Inter alza la voce, al 13’ Bisseck nel cuore dell’area non inquadra la porta da ottima posizione. Poco dopo (18’) Dimarco su punizione sorprende Muric fuori dai pali e centra la traversa. Il raddoppio al 28’ è la logica conseguenza del dominio interista: assist perfetto di Dimarco per Thuram che anticipa Muharemovic. Dimarco assoluto protagonista con assist (saranno tre a fine partita) e una traversa. Nel finale del primo tempo, il Sassuolo esulta sul gol di Thorsvetd. Dalla sala video arriva la correzione: rete annullata per la posizione di fuori gioco di Laurientè.

Riparte fortissimo l’Inter dopo l’intervallo e in pochi minuti segna altre due reti. Al 5’ Lautaro supera Muric. Al 9’ il poker di Akanji: angolo di Dimarco, difesa di casa immobile, tutto facile per il difensore. Gara chiusa, anche perché il Sassuolo rimane in dieci. Matic protesta e Chiffi lo ammonisce e poi gli mostra il rosso. L’ultimo sussulto è di Luis Henrique che firma la quinta rete.

L’analisi

«Questa partita ha evidenziato la nostra crescita. Abbiamo avuto difficoltà all’inizio, poi la squadra ha capito cosa fare e siamo stati concreti». Ovviamente soddisfatto Christian Chivu. «Dobbiamo riconoscere il valore del lavoro di questo gruppo da inizio stagione - sottolinea il tecnico dei nerazzurri - Vogliamo continuare ad essere competitivi. Contento per Lautaro, per il suo gol, un calciatore che rappresenta la storia del club». Poi il tecnico guarda avanti: «Inter-Juve è una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre».

