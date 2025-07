Inter-Leoni. Su Lucca piomba l’Atalanta 

«Nuovi colpi? Sì, presto al Napoli arriveranno tanti nuovi giocatori». Parlando in occasione di un evento a Pompei, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa una promessa che riaccende l'entusiasmo dei tifosi partenopei. Intanto va avanti, a Milano, la trattativa fra gli emissari dello stesso De Laurentiis e la dirigenza del Galatasaray per il ritorno in Turchia di Osimhen, per il quale la società turca è disposta a pagare i 75 milioni di euro della clausola. Rimangono da definire le modalità di pagamento, perché al Napoli non piace la modalità delle cinque rate proposte dal Gala, che è in Italia anche per prendere un portiere di livello internazionale. Si era parlato di un interessamento nei confronti dell'interista Sommer, che però Marotta non vuole cedere. Così il primo obiettivo del Galatasaray è diventato Maignan, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan in scadenza a giugno del 2026.

Le altre trattative

Quanto al Napoli, Lucca rimane un obiettivo per l'attacco ma c'è la concorrenza dell'Atalanta. In casa Juventus c'è aria di partenza per Alberto Costa, arrivato appena sei mesi fa dal Vitoria Guimaraes, e per il quale c'è un'offerta di 20 milioni bonus compresi da parte dello Sporting Lisbona. Si è fatto avanti anche il Marsiglia, che su indicazione del tecnico De Zerbi ha chiesto Weah, il quale ha già rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest ma sarebbe disposto ad andare in Francia.

Smentite da Monaco le voci di un interessamento del Bayern per Yldiz, mentre per Kolo Muani, che la Juve vorrebbe trattenere con la formula del rinnovo del prestito, ci sono offerte al Psg da parte di club inglesi. E a proposito del Psg, Asensio, tornato dall'esperienza all'Aston Villa, ha detto sì alla proposta da dieci milioni all'anno del Fenerbahçe e quindi sfuma per l'Inter. Così Chivu, che insiste anche per avere il difensore Leoni dal Parma, ha fatto sapere che preferirebbe una punta pura rispetto a un giocatore come lo spagnolo. Spunta quindi per i nerazzurri l'ipotesi Jackson, in uscita dal Chelsea. Intanto dal Belgio arriva un'accelerata nella trattativa fra la società nerazzurra e il Bruges per Aleksandar Stankovic, su una base di otto milioni più due di bonus. Questa operazione faciliterebbe poi la cessione da parte dei belgi di Jashari al Milan, arrivato a offrire 35 milioni.

