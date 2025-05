Inter, l’attesa per la finale di domani sera contro il Psg 

Partita secca, finale da dentro o fuori, pronostico impossibile da azzeccare: la finale di Champions in programma domani alle 21 tra Inter e Paris Saint Germain, in una Monaco di Baviera che inizia a colorarsi di nerazzurro, si giocherà sul filo dei nervi, della freddezza e del sangue freddo più che sugli assetti tattici.

Da una parte l'Inter, ben schierata e organizzata, esperta e galvanizzata dalla partita vinta contro il Barcellona, ormai nella leggenda, dall'altra il Psg a caccia di un trofeo sfiorato e mai vinto, con un gruppo giovane e talentuoso, volitivo e pronto a fare la storia. Una partita tutta da vedere e da seguire a cominciare dai portieri, Donnarumma e Sommer.

«Sappiamo di avere fatto due grandi partite contro il Barcellona, una delle migliori squadre d'Europa, che sono state viste in tutto il mondo. Ci danno sicuramente fiducia ma non ci sentiamo invincibili; puntiamo a vincere come abbiamo fatto con il Barcellona, abbiamo acquisito fiducia», afferma l’attaccante nerazzurro Thuram all'emittente francese M6. «Non so se sarà un match simile. Sicuramente il Psg ama molto giocare il pallone, è una squadra tatticamente molto forte, con un grande allenatore e ottimi giocatori. Sarà una gara complicata».

Domani alle 21, in uno stadio stracolmo, tutti gli schemi sono forse destinati a saltare e alla fine conterà soprattutto il coraggio di crederci fino alla fine. Il Psg parte con un piccolo scarto di vantaggio, secondo i bookmakers, ma alla fine l'Inter ha dimostrato di poter vincere qualsiasi partita e di poter ribaltare ogni risultato, una resilienza sorprendente emersa con chiarezza nella partita contro il Barcellona ma non solo.

