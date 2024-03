Inter, la via verso lo scudetto è in discesa 

Inter 2

Genoa 1

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard (28' st Bisseck), De Vrij, Carlos Augusto (20' st Acerbi); Dumfries (1' st Darmian), Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez (20' st Thuram), Lautaro (31' st Arnautovic). In panchina Di Gennaro, Audero, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Akinsan- miro, Stankovic. All. S. Inzaghi.

Genoa (3-5-2) : Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (42' st Ekuban), Messias (18' st Vitinha), Badelj, Frendrup (1' st Strootman), Martin (18' st Spence); Gudmundsson, Retegui. In panchina Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Pittino. All. Gilardino.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel pt 30' Asllani, 38' (r.) Sanchez; nel st 9' Vasquez.

MILANO. L'Inter fa un altro passo verso lo scudetto, batte il Genoa 2-1 e vola a +15 sulla Juventus. Per una sera la squadra di Simone Inzaghi si toglie l'abito da sera e si veste da operaia, faticando contro un Genoa di personalità, capace di tenere testa alla capolista e sfiorare anche la rimonta. Con la dodicesima vittoria in altrettanto partite in questo avvio di 2024, all’Inter centrare il titolo matematicamente ora mancano ancora 19 punti. Eppure l’avvio ieri (in un San Siro senza gli ultrà) ha visto un'Inter, lenta e imprecisa. Un destro di Barella accende la miccia: arrivano i tifosi e il gol di Asllani alla mezz’ora e il raddoppio con Sanchez su un dubbio rigore. Il Genoa reagisce, nella ripresa accorcia con Vasquez ma non va oltre.

