Inter, la testa ora è al Feyenoord 

Undici giornate da giocare, e resta più incerta che mai la corsa scudetto. Ma anche quella per i posti Champions è aperta, con ricadute sul futuro delle panchine. L'1-1 di ieri al Maradona tra Napoli e Inter lascia infatti invariato il distacco in testa; la squadra di Inzaghi non ha sfruttato l'occasione del vantaggio di Dimarco per prendere il largo sull'inseguitrice, quella di Conte dà una risposta di carattere al periodo nero, per risultati e infortuni. Ora, senza più scontri diretti e con un solo punto di distacco, a far la differenza potrebbe essere l'impegno su tre fronti dei nerazzurri.

Mercoledì c’è la trasferta Champions in casa Feyenoord. Non sarà un impegno facile al di là della differente cifra tecnica che separa l’Inter dagli olandesi, comunque finora autori di ottime prestazioni sugli scenari europei. Seppur abbia evitato la sconfitta Inzaghi in queste ore si vede costretto a fare i conti con una lunga lista di infortunati, alla quale si sono recentemente aggiunti Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Infatti, quella che si avvicina alla cruciale sfida degli ottavi di Champions League col Feyenoord sarà un’Inter incerottata. Sono diverse le definizioni, indisponibilità che stanno facendo maturare in Simone Inzaghi la possibilità di un cambio modulo con il passaggio alla difesa a quattro.

Chi invece non ha pensieri europei è il Napoli, il cui unico obiettivo è restare incollato all’Inter e cercare il sorpasso che varrebbe lo scudetto. «Mancano undici partite alla fine del campionato – ha detto l’allenatore dei partenopei Antonio Conte dopo il big match di sabato – e siamo a un punto dalla testa della classifica dopo una prestazione come quella di oggi. Ci deve far capire che, nonostante le grandi difficoltà che stiamo avendo, se vogliamo noi ci siamo».

A contendersi un posto per la Champions del prossimo anno, dietro il Napoli secondo, c’è l'Atalanta, terza forza del campionato. Per Gasperini lo 0-0 di sabato pomeriggio con il Venezia è il segno che il ruolo di terza incomodo per lo scudetto è troppo largo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che dopo la lunga striscia di vittorie inanellate tempo fa la Dea non ha trovato più quella continuità necessaria per stare a contatto con il duo di testa. Il pari ottenuto dal Venezia a bergamo non deve però essere considerato una sorpresa assoluta. L’undici di Di Francesco era anche riuscito nell’intento di strappare un pari all’Allianz stadium contro la Juventus.

