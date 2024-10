Inter, la regola del quattro 

Inter 4

Stella Rossa 0

Inter ( 3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij (19' st Acerbi), Bastoni (29' st Bisseck); Dumfries, Zie- linski, Calhanoglu (25' st Asl- lani), Mkhitaryan (19' st Frat- tesi), Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (19' st Lautaro). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Thuram, Dimarco, Darmian. All. S. Inzaghi.

Stella Rossa (4-2-3-1) : Glazer; Seol, Spajic, Drkusic (44' st Rodic), Djiga; Krunic (44' st Dalcio Gomes), Elsnik; Olayinka, Maksimovic (24' st Radonjic), Silas (24' st Bruno Duarte); Ndiaye (24' st L. Ilic). In panchina M. Ilic, Gutesa, Kanga, Katai, Lekovic, Felicio Milson, Prutsev. All. Milojevic.

Arbitro : Felix Zwayer (Ger).

Reti : nel pt 11' Calhanoglu; nel st 14' Arnautovic, 26' Lautaro, 36' Taremi (rigore).

Milano. L'Inter accelera anche in Champions League, travolgendo con un netto 4-0 la Stella Rossa e trovando la prima vittoria stagionale anche in coppa, dopo il pareggio all'esordio contro il Manchester City: 4 gol, 4 punti e provvisorio 4° posto dietro Leverkusen, Dortmund e Brest. Non una prestazione scintillante da parte degli uomini di Simone Inzaghi, soprattutto nel primo tempo, che però fanno il loro dovere trovando tre gol nella ripresa e conquistando tre punti in una partita da non sbagliare nella rincorsa all'obiettivo di entrare tra le prime otto della classifica unica.

Inzaghi cambia sette titolari rispetto all'Udinese, l'Inter parte forte con quello che sarà uno dei grandi protagonisti nel bene e nel male, ovverosia Marko Arnautovic in gol dopo 3' , ma partendo da posizione di fuorigioco. Il vantaggio interista arriva da un'altra punizione di Calhanoglu, il cui destro leggermente deviato dall'ex Milan Krunic sbatte sul palo e si insacca. Non mancano errori e distrazioni tra i nerazzurri, San Siro “becca” Arnautovic che pur mettendo due volte in porta Mkhitaryan (che spreca) sbaglia diversi palloni, compreso una occasione in area inciampando al momento del tiro. Nella ripresa, dopo 14’ Taremi serve Arnautovic che si riscatta dai tanti fischi e trova il raddoppio col piatto destro. Lo stesso Taremi ruba palla a Spajic e serve il neoentrato Lautaro, mancino ravvicinato e il capitano nerazzurro si sblocca anche in Champions League dopo aver trovato il primo gol in campionato. La Stella Rossa di fatto sparisce dal campo e i nerazzurri ne approfittano subito grazie a un altro regalo dei serbi, con Drkusic che stende ingenuamente Lautaro in area. L'argentino concede il tiro dal dischetto all'iraniano Taremi, che trova la prima rete con la maglia dell'Inter e regala il poker ai nerazzurri che chiude definitivamente la gara.

