Inter, la grande amarezza 

Milano. La delusione sulle facce di Lautaro Martinez e compagni, ripartiti nella notte di Istanbul verso Milano dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, è evidente. L’Inter è tornata in Italia portandosi dalla capitale turca sul groppone la grande amarezza e i tanti rimpianti per una gara che, nonostante il divario, è sembrata essere alla portata dei nerazzurri. Ma ora c’è da mettersi alle spalle una stagione da montagne russe, tra le 12 sconfitte in campionato e i successi in Supercoppa italiana e in Coppa Italia a cui è mancata la ciliegina Champions, per iniziare fin da subito a rilanciare la rincorsa all’obiettivo di provare a ritornare a giocarsi la coppa.

Mesto ritorno

Mentre Milano è stata tappezzata di striscioni di sfottò dei cugini rossoneri (“Era la coppa che dovevate alzare, non la testa”, si legge su uno degli striscioni appesi in città), il volo privato con a bordo squadra, staff del tecnico Simone Inzaghi e dirigenza è atterrato a Malpensa poco dopo le 5.30 di ieri mattina. Poi ognuno è andato via alla spicciolata, con taxi, mezzi propri o il bus della squadra. Ad attendere l’Inter c’era solo un piccolo numero di tifosi, che hanno comunque acclamato i loro beniamini, che sui propri profili social hanno voluto rilanciare la sfida. «È stato un percorso fantastico, grazie a tutti. Torneremo», ha scritto Alessandro Bastoni. «È inutile dirlo che il giorno dopo fa ancora più male. Abbiamo lottato e ci abbiamo creduto fino alla fine e voi con noi. È giusto ringraziarvi perché sembrava di giocare in casa», le parole di Francesco Acerbi. «Abbiamo creduto in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non abbiamo toccato la gloria ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione vissuta insieme», il pensiero di Andrè Onana.

Il futuro

Proprio il portiere camerunense è uno dei punti interrogativi che aleggiano su Appiano Gentile. Non mancano infatti le indiscrezioni sull’interesse in particolare da parte del Chelsea per l’ex Ajax, che garantirebbe una corposa plusvalenza al club nerazzurro. Ma il tema portiere non è l’unico sul tavolo per la dirigenza: si ripartirà da Inzaghi, che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare la società per mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2025 e programmare la prossima stagione. Da risolvere, inoltre, anche le situazioni legate al sostituto di Skriniar (che andrà al Psg), al riscatto di Acerbi dalla Lazio, al possibile rinnovo per Dzeko e De Vrij ma soprattutto la questione legata a Lukaku. Il protagonista in negativo della finale dal 1° luglio tornerà formalmente al Chelsea, proprietaria del cartellino dell’attaccante. La volontà del belga è quello di rimanere a Milano, ma servirà un accordo.

La festa

Più del 36° trofeo in panchina, più del “Treble”, record condiviso con il Manchester United, la prima Champions League del Manchester City rappresenta la consacrazione dello status di Pep Guardiola come miglior tecnico al mondo. Lo scrive la stampa britannica, lo condividono i suoi colleghi (ultimo Simone Inzaghi). Mancava solo la validazione europea con il City al tecnico catalano, per entrare nel gotha dei grandi. Ci è riuscito al termine della partita meno “guardiolana” dei suoi sette anni inglesi, nei quali peraltro ha vinto cinque volte la Premier League, due volte la FA Cup e quattro volte la Coppa di Lega. In totale, 14 trofei inglesi, dopo i 14 conquistati sulla panchina del Barcellona (dal 2008 al 2012, più il titolo di campione della Serie C sopagnola con il Barça B), e i 7 nel triennio con il Bayern Monaco. E dopo i 16 successi centrati da calciatore, con la maglia del Barcellona, compresa la finale di Coppa dei Campioni, in finale contro la Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Da Wembley a Istanbul, dove Guardiola ha alzato al cielo la sua terza Coppa continentale da allenatore, la quarta a livello personale, eguagliando anche il primato di Sir Alex Ferguson che finora (stagione 1999) era stato l’unico tecnico del calcio britannico a vincere i tre principali trofei nella stessa stagione. Un trofeo che lo proietta tra i più grandi di sempre, dietro solo a Carlo Ancelotti (quattro Champions in panchina, due con Milan, altrettante con Real Madrid), in termini aritmetici. Ma con la sicurezza che il meglio debba ancora arrivare.

