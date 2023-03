Inter, la corsa riprende 

Inter 2

Lecce 0

Inter (3-5-2) : Onana 6; Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 6.5; Dumfries 7 (33’ st D’Ambrosio sv), Barella 6.5, Calhanoglu 7 (33’ st Gagliardini sv), Mkhitaryan 7.5 (26’ st Brozovic 6), Gosens 7 (46’ st Zanotti sv); Dzeko 6, Martinez 7 (26’ st Lukaku 6). In panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Asllani, Carboni. Allenatore Inzaghi 7.

Lecce (4-3-3) : Falcone 6; Gendrey 5, Tuia 6 (20’ st Romagnoli), Umtiti 5.5, Pezzella 5; Maleh 5 (12’ st Blin 5.5), Hjulmand 5.5, Gonzalez 5 (37’ st Helgason sv); Strefezza 5 (12’ st Oudin 5.5), Ceesay 5.5 (37’ st Banda sv), Di Francesco 5. In panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Gallo. Allenatore Baroni 5.5.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo 6.

Reti : 29’ pt Mkhitaryan; 80’ st Martinez.

Note : nessun ammonito. Angoli: 6-4 per l’Inter. Recupero 3’; 3’.

Milano. Simone Inzaghi aveva chiesto una reazione alla sua Inter e la reazione è arrivata. Magari non con una prestazione scintillante, anzi quasi da massimo risultato con il minimo sforzo, ma dopo la sconfitta contro il Bologna i tre punti con il Lecce erano fondamentali. Missione compiuta per i nerazzurri con un gol per tempo, prima Mkhitaryan e poi Lautaro Martinez, con una prova concreta e una risposta di carattere dopo una settimana anche di critiche per le ultime gare. Un successo che ha permesso all’Inter di riprendersi il secondo posto in classifica, tornando a -15 dal Napoli e rinforzando la propria posizione nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, superando nuovamente la Lazio e staccando il Milan.

Doppia faccia

La squadra di Inzaghi, dopo le difficoltà in trasferta viste anche al Dall’Ara, si conferma così ancora a due facce nel rendimento lontano dal Meazza e in casa, perché (spinta anche contro i salentini da oltre 75 mila tifosi arrivati a San Siro) tra le mure amiche prosegue la sua marcia da piani alti: si parla infatti di 33 punti in 13 giornate, otto vittorie nelle ultime nove gare, ben 27 gol fatti e soltanto sei reti incassate. Può poco il Lecce, che ci prova soprattutto in avvio e nel finale di partita senza però creare enormi pericoli alla porta di Onana, dopo una prestazione forse troppo timorosa in diversi momenti della gara.

L’analisi

«Abbiamo fatto un’ottima partita con l’approccio giusto e senza mai abbassare l’intensità. La squadra è stata fin dall’inizio sul pezzo per vincere e abbiamo meritato di farlo contro una squadra insidiosa». Questo il commento del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. «Siamo stati aggressivi e non ci siamo mai disuniti, così si vincono le partite. Lautaro? Abbiamo tanti leader in rosa, sta avendo un rendimento costante e per noi è fondamentale», ha concluso Inzaghi.

