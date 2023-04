Inter-Juventus, a San Siro si ricomincia dall’1-1 

Alle 21 al “Meazza” lo show della sfida di ritorno fra Inter e Juventus. All’andata finì 1-1, tutta da giocare la gara di questa sera.

Qui Inter

Obiettivo seconda finale consecutiva per lanciare l'assalto alla Coppa Italia e rilanciare l'Inter per l'ultima decisiva parte di stagione. Dopo l'1-1 dell'andata allo Stadium tra le polemiche, i nerazzurri campioni in carica ospitano la Juve in un San Siro nuovamente tutto esaurito per far partire la missione verso il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio contro il Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi puntano a fare un passetto alla volta partendo proprio dalla sfida di stasera. Tornano in campo i titolarissimi, compresi Mkhitaryan e Calhanoglu, con Brozovic che dovrebbe partire dalla panchina complice anche la diffida che pende sul suo conto. Onana si riprenderà il ruolo in porta dal 1' così come Darmian e Bastoni in difesa oltre al ritorno anche di Dumfries e Dimarco sulle fasce. Il vero dubbio per l'allenatore interista è in attacco, dove gli sprazzi di LuLa dei bei tempi da parte della coppia Lukaku-Lautaro Martinez nella sfida di domenica potrebbero aver cambiato le gerarchie rispetto al solito duo formato dall'argentino e da Dzeko.

Qui Juventus

La Juve si avvicina al primo verdetto della stagione sul campo. «In questo momento della stagione tutte le partite diventano decisive», spiega Massimiliano Allegri , «faremo di tutto per meritarci la finale: è uno dei nostri obiettivi stagionali». All'appello, però, mancherà Vlahovic: «Durante l'allenamento ha subito una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà della partita». Chi lo sostituirà? «Kean è ancora out e speriamo torni in una decina di giorni, davanti devo decidere tra Di Maria, Milik e Chiesa se giocheranno tutti e tre oppure due», dice Allegri. Nel pacchetto arretrato dovrebbe tornare Bremer per affiancare Gatti e Danilo, quest'ultimo diffidato e a rischio finalissima al pari di Miretti, con Perin confermato portiere di coppa.