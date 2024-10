Inter-Juve, fuori i secondi 

Ne resterà solo una. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus oggi a San Siro alle 18 potrebbe incoronare la vera rivale del Napoli di Conte, ieri fuggito a +5 sui nerazzurri dopo il successo col Lecce al Maradona. Inzaghi e Motta devono vincere per stare al passo, ma i tecnici si nascondono: per l’allenatore dei nerazzurri il match «non sarà decisivo», per il collega bianconero campani e campioni in carica «sono favoriti». La realtà è che nessuno vuole perdere, soprattutto una sfida come questa.

Nerazzurri

«Sappiamo che la partita è importante e quanto conta per la nostra società e i tifosi», ha detto Inzaghi, «ma è la nona di campionato: sarà importante, non decisiva». L’Inter «ci arriva bene, con una striscia di cinque vittorie. Abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà nei prossimi match, ma i giocatori sono pronti. Cercherò di mettere in campo la migliore formazione per fare una grande gara». Il dubbio riguarda il sostituto di Calhanoglu, infortunato. Nelle ultime partite il ruolo di regista è andato a Barella ma il ritorno di Asllani sembra far pendere l’ago della bilancia verso l’albanese. «È il sostituto naturale di Calhanoglu», ammette il tecnico, «se mi darà le giuste garanzie giocherà». Nel caso, l’ex rossoblù tornerebbe mezzala insieme a Mkhitaryan; altrimenti con l’armeno partirebbe titolare Frattesi. In attacco con Lautaro ci sarà Thuram, che sfiderà il fratello Khephren. «Noi favoriti? Non so se sia strategia», ha chiuso Inzaghi, «ci sono tante squadre che hanno investito e ridotto il gap, quindi per lo scudetto è tutto aperto. La gara sarà diversa dall’anno scorso, vincere ci darebbe consapevolezza e fiducia».

Bianconeri

Thiago Motta sostiene che la classifica attuale rispecchi i veri valori, quindi «Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto. Lo dicono i fatti». La Juve però è a una sola lunghezza dai rivali odierni e vorrebbe riportarsi a -3 dai campani. Inoltre vincere a Milano darebbe autostima e convinzione nei propri mezzi. «Siamo determinati a fare la nostra partita». In ogni caso «dopo questa ne mancheranno ancora tantissime». La prima sconfitta stagionale (0-1 con lo Stoccarda in Champions) «è il passato, ora l’importante è andare avanti convinti di ciò che stiamo facendo e delle nostre idee». Per lui, eroe del Triplete nerazzurro nel 2009/2010, non è un match banale. Eppure a Torino non è etichettato come interista. «Ho giocato con Inter, Barcellona, Genoa, Atletico Madrid provando a fare le cose giuste senza avere interessi. Sono sempre stato io, mi sono sempre comportato nel modo giusto con tutti: magari è per questo che ovunque vado da ex sono trattato bene». Sulla formazione, «non recupera nessuno, avrò a disposizione gli stessi giocatori della Champions». Koopmeiners e Douglas Luiz non ci saranno.

