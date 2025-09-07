VaiOnline
Serie A.
08 settembre 2025 alle 00:35

Inter, Juve e Roma vanno all’assalto del Napoli  

Roma. Spendaccioni sotto solo alla Premier League, i club di serie A hanno cominciato col freno a mano tirato. Delle dieci compagini di copertina, dopo 180’ di gioco, solo Napoli, Juve e Roma sono a punteggio pieno (con la sorpresa Cremonese), altre cinque (Inter, Lazio, Como. Milan e Bologna) hanno già perso, altre due (Fiorentina e Atalanta) non hanno ancora vinto. Ma anche negli altri tornei europei non c’è omogeneità: Liverpool, Real Madrid, Bayern e Psg dominano a punteggio pieno, Arsenal, Barcellona e Dortmund inseguono a -2. Poi ci sono già dei gap significativi: Leverkusen è a -5, Manchester City e Marsiglia sprofondano a -6, l’Atletico di Simeone è a -7.

Dopo due turni di assestamento, però, ora si fa sul serio e in un mese, con tanti scontri diretti e l’inizio delle maratone europee, non ci sarà più la possibilità di bluffare. A tirare la volata sarà sempre il Napoli campione d’Italia in carica, che ha rinforzato un organico già collaudato: c’è curiosità nel vedere l’impatto di Hojlund, chiamato a sostituire Lukaku e ad affiancare Lucca. Juve e Roma hanno registrato bene la difesa. Ma l’avversaria numero 1 del Napoli resta l’Inter, sorpresa dalla prova dell’Udinese prima della sosta per le Nazionali. Con Akanji e Sucic nel gruppo finalista Champions due volte in tre anni, Chivu sa di poter pretendere. Ora si attende il campo.

