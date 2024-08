Inter, Inzaghi senza freni: «Vogliamo migliorarci» 

«C'è tanta attesa per quest'esordio, abbiamo fatto un bel lavoro dal 13 luglio: abbiamo avuto arrivi scaglionati ma sono soddisfatto del lavoro e dell'impegno dei ragazzi. La stagione dell'anno scorso è stata qualcosa di meraviglioso, quest'anno il nostro impegno dovrà essere ancora superiore: non sarà semplice perché i ragazzi sono stati straordinari, ma dobbiamo cercare sempre di migliorarci e lavoriamo ogni giorno per questo». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che punta a bissare il titolo dello scorso anno.

«Voglio vedere concentrazione: siamo campioni d'Italia, nelle scorse stagioni chi ha difeso il titolo ha avuto difficoltà», ha ricordato. «Ne stiamo parlando coi ragazzi, dovremo avere una concentrazione folle per rimanere sempre concentrati sugli obiettivi», ha proseguito Inzaghi «Il mercato? Abbiamo una mancanza in difesa, ma ho dirigenti forti alle spalle. I nuovi proprietari li ho conosciuti, hanno grande ambizione».

Anche i giocatori scalpitano. «Non ho mai avuto un pensiero sull'andare via, ero sicuro di rimanere all'Inter: i rumors arrivano, però io non ho mai detto niente e ho pensato solo al mio lavoro. Poi ho parlato, così tutti si sono rilassati», ha tenuto a precisare il centrocampista Hakan Calhanoglu. «Lo scudetto? È stato bello, però quest'anno le squadre saranno più motivate a batterci, ma per noi sarà ancora più importante confermarlo», ha sottolineato il turco. «Riconfermarsi è ancora più difficile, ma credo in noi. Abbiamo la mentalità giusta e abbiamo nuovi giocatori fortissimi».

