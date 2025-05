Inter, Inzaghi punge il Psg: «Entriamo nella storia» 

L'ultima settimana prima della sfida più importante per l'Inter: per parlare di futuro ci sarà tempo e modo. È questo il tema che esce dal media day del club nerazzurro verso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato a Monaco di Baviera. Un appuntamento che può scrivere la storia nerazzurra e quella personale del tecnico piacentino, alla seconda finale europea in tre anni, mentre restano insistenti le voci sul futuro dell'allenatore. Indiscrezioni che però lo stesso Inzaghi ha voluto allontanare.

«Ci sono richieste dall'Italia, dall'estero, dall'Arabia, ma in questo momento sarebbe folle pensare a quello», ha dichiarato il tecnico interista in conferenza stampa. «Il giorno dopo la finale ci sederemo, parleremo come sempre fatto con un unico obiettivo, ovverosia il bene dell'Inter. Se ci saranno tutti i presupposti andremo avanti in armonia come sempre fatto. Ora sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste visto quello che ci attende».

L’attesa è frenetica. «Sono passati due anni dall'ultima conferenza stampa prima della finale e in me c'è ancora grandissima emozione. Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, però sappiamo che ci manca l'ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. Da oggi ci prepareremo al meglio», ha sottolineato Inzaghi, consapevole dell'importanza della sfida. «Solo una volta nella storia dell'Inter un allenatore ha fatto due finali in tre anni. Ma per entrare nella storia bisogna vincerla. Il Psg troverà una squadra che vuole fare una grande finale», ha assicurato Inzaghi.

