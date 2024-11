Inter, Inzaghi contro il Lipsia ritrova Lautaro 

MILANO. Obiettivo tre punti per mettere un piede e mezzo direttamente agli ottavi di Champions League senza passare dalle forche caudine degli spareggi. È questa la missione dell'Inter, che oggi a San Siro aspetta i tedeschi del RB Lipsia puntando a mantenere salda la propria posizione tra le prime otto della classifica unica nel nuovo format del torneo continentale. E non solo, perché l'obiettivo è anche andare molto più avanti. «Convinzione di poter arrivare in fondo? Quello è l'augurio, ma sappiamo che le altre hanno lo stesso desiderio», ha ammesso il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nella classica conferenza stampa della vigilia. «Abbiamo fatto quattro partite al meglio ma ne mancano altre quattro in cui dovremo fare punti. Troveremo le due tedesche che fanno bene da anni e avremo le ultime due a gennaio, dobbiamo proseguire nel cammino guardando al Lipsia senza pensare al campionato». Anche perché la classifica in Europa non dice tutto del reale valore dei tedeschi, secondo l'allenatore interista. «Il Lipsia fa la Champions da sei anni, sono arrivati fino in semifinale e fino a sabato erano la seconda miglior difesa in Bundesliga. In questa edizione avrebbe meritato di più. È una squadra molto ben riconoscibile, ho incontrato il loro allenatore quando era al Salisburgo. In campionato sono stati secondi per tredici partite e ora sono terzi. Sono molto forti».

Migliori al mondo

Un modo per avvisare i suoi di tenere alta l'attenzione. Anche perché resta il rischio di prendere sottogamba la sfida, non solo per l'andamento del Lipsia in Champions ma anche perché secondo le statistiche al momento l'Inter sarebbe la migliore squadra al mondo. «È sempre una statistica», ha commentato Inzaghi. «Lavoriamo per dare soddisfazione a tifosi e società, vincendo trofei. Abbiamo fatto nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici partite e nonostante questo siamo lì con le altre perché corrono come noi: tutte vogliono arrivare più in altro possibile». Inzaghi dovrebbe ritrovare dal 1' Calhanoglu e Lautaro, assenti col Verona. Non ci sarà invece Acerbiil problema muscolare dovrebbe tenerlo fuori anche contro la Fiorentina.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) : 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 99 Taremi. All. S. Inzaghi

RB Lipsia (4-4-2) : 1 Gulacsi; 3 Geertruida, 4 Orban, 23 Lukeba, 39 Henrichs; 14 Baumgartner, 18 Vermeeren, 8 Haidara, 7 Nusa; 11 Openda, 30 Sesko. All. Rose.

Arbitro : Joao Pinheiro (Por)

