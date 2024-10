Inter, insidia Empoli dopo il pari con la Juve 

Dopo l’antipasto di ieri, la decima giornata della Serie A entra nel vivo oggi con quattro partite. Riflettori puntati, soprattutto, sul Castellani di Empoli dove, alle 18.30, i padroni di casa allenati da D’Aversa, rivelazione di questo avvio di stagione, proveranno a mettere alle corde anche l’Inter. A sua volta, la formazione di Simone Inzaghi vuole riscattare la beffa subita domenica con la Juventus.

E quella dei bianconeri è l’altra sfida molto attesa di questo inedito mercoledì di campionato, allo Stadium contro il Parma, a partire dalle 20.45. Dopo aver rimesso la squadra nel binario giusto, Thiago Motta cerca ora la spallata per scalare la classifica. Stesso obiettivo per l’Atalanta, in campo allo stesso orario a Bergamo, contro il Monza. La squadra di Gasperini vuole avvicinarsi sempre di più alla vetta, quella di Nesta vuole dare continuità agli ultimi risultati per lasciarsi definitivamente alle spalle la zona retrocessione.

Sempre oggi, è in programma la sfida tra il Venezia (alla disperata ricerca di punti salvezza) e l’Udinese (che, reduce dal successo sul Cagliari, vuole respirare il più possibile l’aria dell’alta classifica).

La decima giornata si chiuderà poi domani con tre gare: Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma-Torino.

